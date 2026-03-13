Feijóo se encara con Abascal: «No vale darse en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha lanzado este viernes un mensaje directo al presidente de Vox, Santiago Abascal. En medio de las negociaciones para la formación de un Gobierno en Extremadura y Aragón, Feijóo ha reprochado a los verdes que «no vale darse en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear».

Durante el desarrollo de un mitin en Ponferrada (León), donde centenares de personas se han quedado fuera del centro de la Casa de la Cultura donde se ha desarrollado, el presidente nacional del PP ha llamado a teñir de azul una de las regiones más extensas de Europa como lo es Castilla y León.

Feijóo, que culmina esta tarde su gira por el territorio castellanoleonés para arropar a su candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido volver a depositar en él el voto de confianza de los casi dos millones de ciudadanos que el próximo domingo han sido convocados a las urnas.

«Castilla y León no puede avalar el peor Gobierno de nuestra democracia», ha dicho Feijóo en referencia al Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez. En este sentido, ha reseñado que la región no puede tampoco «avalar la estrategia de bloquear» como ha asegurado están haciendo los de Abascal en Extremadura y Aragón «frustrando la alternativa».

Tras semanas de aparente estancamiento en las negociaciones entre ambos partidos, no obstante, tal y como ha revelado en primicia OKDIARIO el acuerdo en la región extremeña podría ser inminente, el líder de los populares ha mandado un mensaje directo a los verdes: «No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo».

Un «cheque en blanco» para Mañueco

El presidente nacional de los populares se ha mostrado confiado en el resultado del próximo domingo, que volverá a dar la victoria al PP de Castilla y León. «Yo creo que nos va a ir bien», ha replicado Feijóo, «porque hemos hecho una buena campaña».

De los casi 2 millones de castellanoleoneses que han sido convocados a las urnas, el equipo de Mañueco, que parte de 31 escaños asegurados, aspira a mejorar sus resultados, aunque pueden quedarse lejos de una mayoría absoluta —está en 42 escaños—. Según Feijóo, «hay que pedirle a la gente que vote».

«Tenemos que transformar la ilusión en votos», ha manifestado. Desde Ponferrada, ante más de un centenar de personas, ha llamado a los presentes a no confiarse: «Que nadie se quede sin votar al PP el próximo domingo». Para el líder del PP, «pedir el voto es pedir un cheque en blanco de confianza».

Hasta el último momento ha dicho Feijóo que vayan a pedir el voto para los suyos en Castilla y León. «Cuando las urnas se cierren, ya no hay nada, ya no hay posibilidades de rectificar», ha recordado. «El voto de cada uno es decisivo. Entre los partidos que ha asegurado que pidan el voto para «salvar a Sánchez», los que lo pidan «para no desaparecer» y los que lo pidan para «bloquear», ha dicho en claras alusiones a Vox, de todos ellos, ha asegurado, solo el PP «pide el voto para gobernar».