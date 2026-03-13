Una mujer de 48 años le ha prendido fuego a su marido mientras dormía. Le roció con el líquido inflamable que la pareja usaba para encender la estufa y le prendió fuego en la cama. La autora ha sido detenida por la Guardia Civil y su pareja se encuentra ingresada en el hospital en estado muy grave.

Los hechos han ocurrido la noche de este jueves en el domicilio de la pareja en Chiva. Fue la propia víctima la que alertó a los vecinos, cuando se asomó a la ventana gritando para pedir ayuda.

La Guardia Civil, ya en el domicilio, se encontró con el hombre herido muy grave, la presunta autora y la hija de ésta de 16 años. Lo primero que hicieron fue trasladar a la víctima al centro de salud en un vehículo policial, desde donde ha ingresado en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València. La víctima tiene 49 años.

Usó el líquido inflamable de la estufa

La mujer roció a su compañero sentimental mientras dormía con el líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa, ha adelantado Las Provincias, y la víctima se asomó por una ventana de la casa para pedir ayuda a gritos a los vecinos.

Fuentes del Ayuntamiento de Chiva han indicado al respecto que el hombre permanece ingresado en el hospital y su estado es «muy grave». Desde el Ayuntamiento confirman que no tienen constancia de que la mujer detenida haya presentado alguna denuncia por maltrato contra este hombre, aunque sí lo hizo contra una pareja anterior, padre de su hija, por lo que estaba dentro del sistema VioGén.

Se trata de una pareja muy conocida en el municipio valenciano porque ambos forman parte de una clavaría (hermandad tradicional vinculada a las fiestas patronales) y están muy arraigados en la población