La segunda denunciante de Errejón por agresión sexual no se ratifica ante el juez por «un ataque de pánico»

La segunda denunciante de Íñigo Errejón por agresión sexual no se ratifica ante la juez de violencia de género por «un ataque de pánico» obligando a sobreseer provisionalmente el procedimiento judicial.

Parón en la segunda investigación judicial a Íñigo Errejón. El pasado 2 de marzo, OKDIARIO adelantó que se incoaban diligencias previas y se abría una nueva investigación por agresión sexual a Íñigo Errejón.

El siguiente paso era que la juez citase a la víctima para que ratificase la denuncia y lo hizo el pasado lunes 9 de marzo, pero la chica no acudió. Dijo tener un rodaje y empezó a dudar sobre si quería seguir adelante o no con el proceso judicial. No quería que trascendiese su identidad a los medios de comunicación.

La juez de violencia de género la citó nuevamente ayer, jueves 12 de marzo. Preparó un dispositivo de seguridad y la dejó acceder por el garaje de los juzgados para que nadie pudiese percatarse de su presencia en el tribunal.

Acudió por la tarde, a una hora en la que los juzgados no están abiertos al público general, y se vio con la juez, que también estaba acompañada del representante de la Fiscalía.

La mujer fue acompañada de sus abogados y decidió en ese momento echarse atrás. Dijo que «tenía mucho más que perder que ganar» y pidió, por el momento, no ratificar la denuncia.

Fuentes consultadas aseguran que tiene mucho miedo a que su nombre salga a la luz, puesto que es una conocida actriz que ha rehecho su vida, que está trabajando actualmente y considera que este caso mediático le puede arruinar su trayectoria en estos momentos.

La puso como «no compareciente»

Ninguna denunciante está obligada a ratificar la denuncia si no quiere, por lo que la juez admitió, como no podía ser de otra forma, su decisión. Su defensa, ejercida por el penalista Alfredo Arrién, también lo comprendió.

Así, la juez la señaló como «no compareciente» obligando a cerrar el procedimiento de forma provisional. No obstante, la denunciante podrá ratificar, si quiere, en un futuro.

Errejón se había personado

La defensa de Íñigo Errejón ya se había personado en el procedimiento al conocer que se habían incoado las diligencias previas. También otras asociaciones habían pedido a la juez formar parte del procedimiento como acusación popular.

La juez le había otorgado el estatus de testigo protegido para que no se conociese su identidad, pero no le ha convencido la idea. Considera que, al filtrarse el número del juzgado en el que se instruían las diligencias, se iba a conocer su identidad. No quiere exposición mediática.