Ya es oficial: el mejor aceite de oliva del mundo está en un pequeño pueblo cordobés de 2.500 habitantes

El aceite de oliva virgen extra español vuelve a situarse en lo más alto del panorama internacional tras los resultados de la AOVE World Cup 48 Kilates 2026, uno de los concursos más exigentes del sector. El jurado internacional ha otorgado el primer puesto mundial a un AOVE elaborado en un pequeño pueblo cordobés de apenas 2.500 habitantes.

El máximo reconocimiento ha recaído en un aceite producido en Carcabuey (Córdoba), una localidad situada en la Subbética cordobesa que ha logrado situarse en lo más alto del ranking mundial.

El mejor aceite de oliva del mundo se produce en Carcabuey

El Oleosubbética, elaborado por la almazara Marín Serrano El Lagar, ha sido proclamado mejor aceite de oliva virgen extra del mundo en la AOVE World Cup 2026 tras alcanzar la máxima puntuación del jurado internacional.

El podio mundial lo completan dos aceites más con fuerte presencia andaluza. El segundo puesto también procede de Carcabuey con Rincón de la Subbética, producido por Almazaras de la Subbética, lo que convierte a este pequeño municipio cordobés en el gran protagonista del certamen.

En tercer lugar se ha situado Jabalcuz Gran Selección, un aceite jiennense elaborado por SCA Sierra de la Pandera en la localidad de Los Villares.

Este resultado confirma el enorme peso del aceite andaluz dentro del panorama internacional y consolida a la AOVE World Cup como uno de los escenarios donde se identifican cada año los aceites de mayor calidad del mundo.

Los aceites españoles que también han sido premiados

Más allá del podio mundial, el concurso ha reconocido a numerosos aceites procedentes de distintas regiones de España, lo que refleja la diversidad y calidad del sector oleícola nacional.

En la categoría Toro Bravo – Mejor Picual del Mundo, el primer puesto ha sido para Oro de Cánava, producido en Jimena (Jaén). El segundo lugar ha correspondido a Señorío de Camarasa, de Torres, mientras que el tercero ha sido para Puerta de las Villas, elaborado en Mogón.

Otros aceites destacados en diferentes variedades han sido:

Supremo Royal , de Aceite Supremo , reconocido como mejor Royal del mundo.

, de , reconocido como mejor Royal del mundo. Monteoliva Oro Pajarero , distinguido como mejor Pajarero del mundo y elaborado en Cabra (Córdoba) .

, distinguido como mejor Pajarero del mundo y elaborado en . Knolive Picudo , premiado como mejor Picudo del mundo en Priego de Córdoba .

, premiado como mejor Picudo del mundo en . Casa del Abuelo , considerado el mejor Verdial del mundo y producido en La Puebla de Cazalla (Sevilla) .

, considerado el mejor Verdial del mundo y producido en . Invicto AOVE Frantoio, elaborado en Bailén (Jaén), reconocido como mejor Frantoio del mundo.

En la categoría Series Limitadas, el primer premio ha sido para Aceite Trashumante La Oveja, de Vida Trashumante, producido en Marmolejo, mientras que el segundo lugar ha recaído en Luz del Olivar, de Olivasur Natural, elaborado en Arquillos.

Reconocimientos en diseño y premios internacionales

La AOVE World Cup también distingue aspectos como la presentación del producto. En la categoría de mejor diseño de packaging del mundo, el primer premio ha sido para Invicto AOVE Arbosana, de Invicto AOVE S. L., elaborado en Bailén (Jaén).

Desde Extremadura, el aceite Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes, elaborado en Eljas (Cáceres), ha sido reconocido como mejor Manzanilla Cacereña del mundo, mientras que Óleo Olivia, producido en Lobón (Badajoz), ha obtenido el segundo puesto en packaging.

Con estos resultados, la AOVE World Cup 2026 vuelve a confirmar la presencia dominante de los aceites españoles entre los mejores del mundo.