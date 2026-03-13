‘Cervezas y coletas’, la viral iniciativa de un grupo de padres primerizos en un pub de Londres

Nadie nace sabiendo y, mucho menos, nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre; todo es un continuo rutinario de aprendizaje. Esto se acentúa para los padres cuyo primogénito es una niña o viceversa, las madres cuyo primogénito es un niño. Para ayudar a estos primeros, la cuenta de Instagram Thesecretlifeofdads ha promovido una excepcional iniciativa para padres primerizos: Pints&Ponytails, cervezas y coletas en español.

La agrupación invita a todos los padres primerizos que quieran acudir a un pub londinense a aprender básicos de la paternidad que van a necesitar para el criado de sus hijas pequeñas. La iniciativa está siendo un total éxito; la cuenta presumía que en su primera semana 10 padres acudieron al encuentro, mientras que en la siguiente más de 35 padres no se quisieron perder la reunión.

En dicha reunión, dos estilistas enseñaron al grupo de padres a cómo hacer coletas a sus hijas en el ambiente distendido y amable de tomarse una cerveza en una compañía agradable. Hacer la reunión en un pub hizo que los padres se relajaran y experienciaran «una de las noches más especiales que hemos vivido», apuntó un organizador del evento. Ver cómo otros como ellos tenían las mismas dificultades ayudó a que la vergüenza se fuera rápido y todos se lanzaran rápidamente a peinar a los maniquíes que la organización había preparado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Slod Pod (@thesecretlifeofdads)

La iniciativa se volvió viral enseguida y corrió como la pólvora por todas las redes sociales, donde ha recibido todo tipo de halagos: «Esto es la cosa más emocionante que he visto hoy», «Ver a hombres esforzarse por sus familias es muy gratificante», «Cada día estoy más orgulloso de los hombres de esta generación», apuntan algunos de los internautas en el Instagram de la página. Algunos también señalaban que se debería aplicar en más países, aunque la organización no ha dado señales de internacionalizarse.