Después de una semana complicada en audiencias para La Revuelta y El Hormiguero por culpa de los partidos de la Champions League, ayer, jueves 12 de marzo, recuperaron sus datos habituales. A la fiesta se unió Supervivientes, que vuelve a ocupar la noche del jueves en Telecinco, dejando sin hueco a First Dates después del gran estreno de hace siete días. El programa de Jorge Javier Vázquez repite alegría para Mediaset, en una noche en la que Iker Jiménez vuelve a brillar como la oferta más potente de Cuatro, aunque esta vez no consigue llegar al doble dígito en su versión extendida de la noche de los jueves.

Tras dos días en los que el deporte ha cambiado los números habituales, El Hormiguero cierra la semana con subida gracias al 14.4 % de cuota y 1.756.000 espectadores, datos que le llevan a liderar. David Broncano toma aire después de superar por poco el 9 % de cuota el miércoles, logrando un 11.2 % y 1.334.000 espectadores de media para cerrar la semana. Ha tenido una de sus peores semanas desde que llegó a la parrilla de TVE, aunque todavía queda para el recuerdo la catástrofe de audiencias del pasado mes de julio, cuando no pudo ni luchar contra las repeticiones de El Hormiguero.

Supervivientes 2026, en su primer tramo (el que compite contra Motos y Broncano), logra un 10.1 % y 1.225.000 espectadores de media, datos que mejoran las audiencias habituales de First Dates, aunque lejos de liderar, como sí hace en la segunda parte de la noche.

Horizonte también recuperaba ayer sus números habituales y vuelve a superar el 8 % (8.1 % y 996.000), dejando claro que los traspiés de días anteriores fueron culpa del fútbol. Por detrás: El Intermedio (6.8 % y 869.000) y Cifras y letras (5.7 % y 714.000).

‘Supervivientes’ lidera en audiencias frente a ‘Perdiendo el juicio’

Como ya pasó hace una semana, la serie de Elena Rivera no ha podido luchar contra el reality hondureño (aunque sí lo hacía con un débil GH DÚO). Jorge Javier Vázquez logra un enorme 19.4 % de cuota y 1.112.000 espectadores de media, aunque se deja casi dos puntos respecto al estreno de hace una semana, aunque era algo esperado.

Perdiendo el juicio recupera un punto respecto a hace siete días y vuelve al 11 % y 847.000, manteniendo el tipo y la segunda posición. Horizonte logra un 9.2 % y 683.000 espectadores en su segunda parte, volviendo a poner a Cuatro entre las tres cadenas más vistas de la noche.

La vuelta de Dani Rovira a La 1 confirma las sospechas (después del fiasco de La Noche D) y su Al margen de todo se estrella en el prime time con un flojo 7.5 % y 533.000 espectadores. Tampoco le fue bien la noche del jueves a laSexta con la película Juego de asesinos (3.9 % y 266.000), que sigue esperando el regreso de Chicote y los estrenos de Marc Giró y Aimar Bretos para sus noches.

En otras franjas, hay que destacar la buena evolución de ¡Allá tú!, que se mantiene un día más por encima del 9 % (9.5 % y 905.000) en una franja que lleva siendo maldita para Telecinco desde que Pasapalabra, Sálvame Banana y Ya son las ocho se marcharon de ella.