La AEMET avisa de un fin de semana 100% invernal en Baleares: nieve, lluvias, viento y heladas. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para este fin de semana en Baleares una situación meteorológica «adversa» con lluvias, viento y nieve a partir de los 1.000 metros de altura.

El portavoz adjunto de la AEMET en Baleares, Jorge Rodríguez, ha advertido de este brusco cambio de tiempo para el sábado y el domingo; sin embargo, el lunes habrá una mejoría.

Para este viernes se espera un cielo poco nuboso con brumas y bancos de nieblas, por lo que las temperaturas sufrirán pocas variaciones, con mínimas que han ido de los 5 a los 10 ºC y las máximas que se podrían mover entre los 16 y 20ºC. El viento soplará del suroeste flojo con intervalos moderados.

El sábado se presenta un cielo cubierto con lluvias y chubascos desde por la mañana, que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

De hecho, este día se activarán los avisos por fenómenos costeros en el norte y noroeste de Mallorca y Menorca a partir de las 18.00 horas, ya que se esperan olas de hasta tres metros.

La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros y las temperaturas nocturnas subirán con respecto al viernes, de 8 a 13 ºC, y las máximas bajarán hasta moverse en el rango de los 14 y 17 ºC. El viento será moderado del suroeste, aunque rolará a norte con intervalos fuertes, algo por lo que también se podría llegar a activar el aviso en Menorca.

13/03 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Illes Balears: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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El domingo habrá intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos, acompañados de tormenta y granizo, que en el norte de Mallorca podrían ser «localmente fuertes» de madrugada. En las Pitiusas, por su parte, durante la tarde se despejará y quedará un cielo poco nuboso.

La cota de nieve se mantendrá igual que el día anterior; podría helar en la Serra de Tramuntana, ya que las mínimas bajarán a un rango de entre 1 y 8º C y las máximas se moverán en los mismos valores que la jornada anterior.

El viento soplará entre moderado y fuerte del norte y el noroeste con rachas de entre 70 y 90 km/h en Menorca y el norte de Mallorca. Así, también se podrían activar los avisos por fenómenos costeros y viento en Mallorca y Menorca, pero se concretará este sábado.

El lunes mejorará el tiempo, sobre todo en Mallorca y Pitiusas, para dejar intervalos de nubes que tenderá a cielo poco nuboso a lo largo de la jornada. Las mínimas que marcará el termómetro serán de 4 a 11 ºC y las máximas de 15 a 19 ºC.

En Menorca continuará soplando el viento fuerte con rachas de entre 70 y 80 km/h pero remitirá a ser moderado por la tarde en dirección oeste.