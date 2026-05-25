Dos terroristas de ETA, implicados en los altercados del sábado en el recibimiento a la ‘flotilla’ de Gaza

Dos terroristas de ETA condenados por terrorismo empezaron los altercados registrados el pasado sábado en el aeropuerto de Loiu en Bilbao en el recibimiento organizado para los activistas españoles de la flotilla Global Sumud a la Franja de Gaza, vinculada a los terroristas de Hamás. Son los terroristas de ETA José Javier Osés Carrasco, conocido como Jotas, e Itziar Moreno Martínez, ambos con antecedentes penales por su pertenencia al grupo terrorista de ETA y señalados por fuentes policiales como protagonistas de los incidentes que desembocaron en cargas de la Ertzaintza, que terminaron con cuatro detenidos.

José Javier Osés Carrasco fue condenado en Francia a ocho años de prisión por pertenencia a banda terrorista y estuvo vinculado a ataques de la kale borroka. Itziar Moreno Martínez fue condenada en Francia a 15 años de prisión por el intento de asesinato de un gendarme. Moreno también participó en la anterior expedición marítima con destino a la Franja de Gaza. Acudió en este caso al aeropuerto para recibir a los activistas y, según el relato policial, habría sido una de las personas que rompieron el cordón de seguridad establecido por la Ertzaintza, provocando así el comienzo de los altercados.

La escena se desarrolló en plena terminal de llegadas del aeropuerto bilbaíno, donde decenas de simpatizantes aguardaban la llegada de los activistas entre pancartas, consignas y una notable presencia mediática.

La convocatoria, difundida con antelación por colectivos de apoyo a la causa de la Franja de Gaza, administrada por los terroristas de Hamás. Había movilizado a numerosos asistentes que esperaban recibir a los integrantes de la flotilla, icono de Podemos y Sumar, que tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria simbólica y romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.

Según el relato de fuentes policiales y testigos presenciales, el detonante del altercado se produjo cuando el terrorista de ETA José Javier Osés se encaró con un agente de la Ertzaintza que intentaba despejar el paso para facilitar la salida del resto de pasajeros mientras los activistas posaban ante fotógrafos y cámaras de televisión. El etarra, que también había participado en expediciones anteriores de la flotilla con destino a la Franja de Gaza, discutió con el agente y se resistió a apartarse. Cuando un segundo policía intervino para desplazarlo, Osés reaccionó encarándose con ambos agentes en una actitud desafiante que elevó inmediatamente la tensión en la zona.

Fue entonces cuando su pareja, la terrorista Itziar Moreno, también presente entre los simpatizantes y condenada en Francia a quince años de prisión por el intento de asesinato de un gendarme, rebasó el cordón policial establecido por la Ertzaintza para preservar la seguridad del dispositivo.

La maniobra obligó al subcomisario al mando a correr hacia ella para interceptarla, lo que desencadenó un caos inmediato. A partir de ese instante, varios agentes de Seguridad Ciudadana se desplegaron para inmovilizar a algunos de los activistas mientras eran increpados por los concentrados, que rodeaban la actuación policial entre empujones, gritos y resistencia física.

Las imágenes grabadas por periodistas y asistentes muestran cómo varios ertzainas recurren al uso de sus defensas reglamentarias para tratar de controlar la situación mientras los activistas, vestidos con los chándales grises empleados por Israel para sus detenidos, son reducidos en medio del tumulto.

Los sindicatos policiales Erne, Esan y Euspel han salido públicamente en defensa de la actuación de sus compañeros, insistiendo en que los agentes actuaron con profesionalidad y dentro de la legalidad ante una situación imprevista que degeneró rápidamente.

La actuación policial sirvió para que Israel trolease a Pedro Sánchez el pasado sábado y exigiera «explicaciones» tras la detención de los cuatro miembros de la flotilla de Gaza, vinculada a los terroristas de Hamás, a su llegada a España en Bilbao, utilizando un lenguaje similar al de Pedro Sánchez cuando critica a Israel por sus detenciones contra los miembros de la flotilla. El Gobierno israelí ironizó con la actuación de las autoridades españolas en Bilbao y parafraseó a Sánchez en un mensaje en redes sociales: «Exigimos una explicación al Gobierno español sobre el trato que ha dado a los anarquistas de la flotilla». Algunos de sus miembros tienen lazos con los terroristas de Hamás y los terroristas del sur de Líbano de Hezbolá, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila.

Así las autoridades israelíes ironizaron públicamente con la detención en Bilbao de cuatro integrantes vinculados a la denominada flotilla y reclamaron «explicaciones» al Gobierno de Pedro Sánchez, en un mensaje cargado de sarcasmo interpretado como un nuevo golpe político a Moncloa.