El español de la ‘flotilla’ al que defiende Sánchez lidera un grupo vinculado al terrorismo de Hamás según EEUU

El español de la flotilla detenido por Israel, Saif Abu Keshek, al que defiende Pedro Sánchez, lidera un grupo vinculado al terrorismo de Hamás, según Washington y Jerusalén. Saif Abu Keshek estaba entre los 175 miembros interceptados por Israel el pasado miércoles cuando se dirigían con la flotilla Global Sumud a la Franja de Gaza, icono de Sumar y Podemos. Entonces, Sánchez exigió la liberación del español: «Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria».

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Saif Abu Keshek actúa como enlace entre Hamás y actores internacionales, y ayuda a la organización terrorista a facilitar transferencias financieras. Fue arrestado en Egipto y deportado en junio de 2025.

Pedro Sánchez ha resaltado en un mensaje en redes sociales: «Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen. Nuestro Gobierno está haciendo todo lo necesario para proteger y asistir a los españoles retenidos. Pero con eso no basta. La UE tiene que suspender el acuerdo de asociación ya y exigir a Netanyahu que cumpla la ley de nuestros mares».

Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen. Nuestro Gobierno está haciendo todo lo necesario para proteger y asistir a los españoles retenidos. Pero con eso no basta. La UE tiene que suspender el acuerdo de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 30, 2026

Pedro Sánchez ha expresado además: «Le digo tres cosas a Netanyahu. 1. España siempre va a proteger a sus ciudadanos. 2. Siempre vamos a defender el derecho internacional. 3. Exigimos la libertad del ciudadano español secuestrado en la flotilla».

Le digo tres cosas a Netanyahu: 1. España siempre va a proteger a sus ciudadanos. 2. Siempre vamos a defender el derecho internacional. 3. Exigimos la libertad del ciudadano español secuestrado en la flotilla. pic.twitter.com/MX7CrJVLy3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 1, 2026

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó el pasado viernes a OKDIARIO que de los 30 españoles que había en la flotilla «sólo se ha retenido a Saif Abu Keshek». En total, viajaban 175 miembros. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Saif Abu Keshek es el líder de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), que opera bajo el amparo de los terroristas de Hamás. PCPA se encuentra en las listas terroristas de Estados Unidos, sancionada por el Departamento del Tesoro como tapadera de Hamás.

«Abu Keshek coordina la comunicación entre las organizaciones internacionales que participan en las flotillas y altos cargos de Hamás, y ayuda a la organización terrorista a facilitar las transferencias financieras y a consolidar la situación operativa de las diversas organizaciones involucradas», según se explicó en el comunicado.

Interrogado en Túnez por lavado de dinero

Abu Keshek también ha sido mencionado en relación con diversas acusaciones de corrupción. Cinco miembros de la flotilla fueron arrestados en Túnez a principios de marzo bajo sospecha de lavado de dinero e irregularidades financieras. En este contexto, Abu Keshek también fue detenido para ser interrogado en Túnez.

El español, líder de una tapadera de Hamás

Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitido el pasado 21 de enero, la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (CPPA) «actúa clandestinamente en nombre de Hamás. Como organización fachada de Hamás, opera de acuerdo con sus directrices y fue establecida y gestionada por agentes de la Oficina de Relaciones Internacionales de Hamás, que en ese momento estaba dirigida por Mussa Abu Marzouq».

El 19 de abril de 2018, el líder terrorista de Hamás Ismail Haniyeh firmó una carta dirigida a Hamás en la que exponía sus directrices sobre cómo debían tomar el control del proceso político palestino. Uno de los elementos de este plan era intensificar la violencia contra Israel. El otro era reforzar la presencia internacional de Hamás, siendo la PCPA una pieza clave de esta estrategia. Hamás también contribuyó a financiar la reunión inaugural de la PCPA y aportó 100.000 dólares para esta conferencia. El objetivo de la PCPA, y la razón de los vínculos secretos de Hamás con la organización, es que Hamás expanda clandestinamente su influencia política a través de un grupo que supuestamente representa los intereses de la diáspora palestina.

Según el Departamento del Tesoro, «los aspectos estratégicos y tácticos de la actividad de la PCPA están controlados por Hamás mediante la colocación de figuras clave vinculadas a Hamás en puestos importantes dentro de la organización». Dos ejemplos de ello son Adel Saad al-Din Hassan Doughman y Majid Khalil Moussa al-Zeer, ambos designados terroristas por el Departamento del Tesoro el 7 de octubre de 2024. Doughman, quien ocupó un puesto clave en la PCPA, es uno de los representantes más destacados de Hamás en Europa y lideró las actividades de Hamás en Austria, según el Departamento del Tesoro de EEUU. Al-Zeer, quien se desempeñó como presidente del PCPA, además de ocupar otros cargos de alto nivel, tiene una función central en los esfuerzos de recaudación de fondos de Hamás en Europa y fue el representante principal de Hamás en Alemania.

Escándalo sexual en la ‘flotilla’

Junto con Abu Keshek, Thiago Ávila también se encuentra detenido por Israel. Ávila es el líder de la flotilla, que ha expresado públicamente su apoyo a diversas organizaciones terroristas, entre ellas los grupos terroristas de Hezbolá, Hamás y la dictadura de los ayatolás de Irán, que financian a los grupos terroristas de Hezbolá y Hamás. En febrero de 2025, asistió al funeral del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Thiago Ávila se ha visto envuelto en los últimos días en una polémica interna tras la difusión de acusaciones de conducta sexual inapropiada, que indignó a los propios palestinos después de que se descubriera que en 2025 tuvieron sexo a gogó y juergas a bordo. Ávila dejó a su mujer y a su hija en Brasil para irse a navegar en la misión de la Franja de Gaza. Durante la misma, en la que participó la ex alcaldesa Ada Colau, se le relacionó con Greta Thunberg y otras tres flotilleras brasileñas. Thunberg abandonó el barco de Thiago Ávila por «discrepancias» con sus miembros y se cambió de embarcación.

¿Cuál es la relación del sexo con Gaza?

Los palestinos criticaron que esa conducta no está relacionada con la causa de Gaza, que debe defender la flotilla. Un residente de los campos de refugiados en la Franja destacó: «Hubiera sido mejor donar dinero a Gaza en lugar de tirarlo al mar sin ningún beneficio», subrayó el periodista palestino Mohammed Abu Salama. Corazón de Falastin (Heart of Falastin) añadió: «Tengan relaciones sexuales con quien quieran. Pero hacerlo en el barco, mientras se dirigen a un país que sufre un genocidio, con voluntarios bajo su autoridad, en un espacio donde los activistas duermen, comen y trabajan juntos, es una clara violación de poder».

«Somos cariñosos, dormimos muy juntos»

Entonces, una de las tres mujeres que estaba en la flotilla, interceptada el pasado jueves, publicó un vídeo en redes sociales, grabado en el mar Mediterráneo. La brasileña Lisi Proença destacó diferencias culturales: «Para algunos dentro de la organización, es muy raro que los brasileños nos abracemos tanto. Somos muy cariñosos. «Dormimos muy juntos y compartimos habitaciones».

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Condones y droga en la ‘flotilla’

El pasado miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel enseñó en un vídeo, enviado por un portavoz en un comunicado, los «condones y drogas» encontrados en la flotilla icono de Podemos y Sumar que zarpó a mediados de abril de este año desde Barcelona. La Armada israelí comenzó a interceptar la flotilla el pasado miércoles, que navegaba hacia la Franja de Gaza para desafiar el bloqueo naval israelí cuando se encontraba cerca de la isla griega de Creta.