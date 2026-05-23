Clasificación del GP de Canadá de F1, en directo: dónde ver gratis, horario y última hora de la Fórmula 1 con Alonso y Sainz

¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Canadá de F1. Los Mercedes parten como principales favoritos para hacerse con la pole tras lo visto en la carrera al sprint. George Russell se llevó la mini pole el viernes en la clasificación para la carrera corta que ha ganado esta misma tarde.

Fernando Alonso, por su parte, busca resarcirse de lo sucedido tanto en la clasificación del día de ayer como en la carrera al sprint este sábado en el GP de Canadá de F1. El asturiano tuvo un accidente que le impidió luchar en la SQ2. Pasó el corte, pero no pudo volver a pista. De hecho, su choque provocó una bandera roja.

Los dos McLaren intentarán dar la sorpresa, aunque parece complicado. Los Mercedes están muy fuertes en este circuito y lo vienen demostrando durante todo el fin de semana. Antonelli acabó tercero en la sprint, pero si no llega a precipitarse en la lucha con Russell, igual la historia habría sido otra porque terminó muy pegado a Norris. Veremos lo que sucede en esta clasificación que arrancará a las 22:00 horas.