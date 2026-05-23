La Jornada unificada de la Liga en directo hoy: resultados, goles y la lucha por el descenso y Europa en vivo online
Sigue en vivo y en directo online los resultados de la última jornada de Liga
La pelea por los puestos europeos y el descenso llega al rojo vivo y con varios implicados en la jornada 38
Después de nueve meses de competición, la temporada 2025/26 concluye en la Liga con la disputa de la Jornada 38 en horario unificado. Nueve encuentros de la última jornada del campeonato se juegan de forma simultánea a las 21:00 horas del sábado, con Villarreal y Atlético de Madrid echando el cierre a la Primera División el domingo en La Cerámica. La Liga llega al rojo vivo a su última jornada, con hasta cinco equipos peleando por un billete a la Europa League y otro a la próxima Conference y cinco inmersos en la pelea por la salvación. Por otro lado, el campeón, los cinco puestos Champions y el primer descendido -el Real Oviedo- ya están confirmados.
La pelea por Europa en la Jornada unificada de Liga
Hasta cinco conjuntos de la Liga llegan a la jornada unificada con opciones de alcanzar los puestos europeos. Los billetes para la Champions ya están agotados, después de que el Real Betis se sumara a FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. En cambio, sigue viva la lucha por la Europa League, a la que aspiran Celta y Getafe. Los celestes aventajan en tres puntos a los de Bordalás, que necesitan ganar y que su competidor pierda para asaltar la sexta plaza.
En la pelea por la Conference (séptimo y octavo puesto) hay hasta cuatro equipos involucrados: Getafe (48), Rayo Vallecano (47), Valencia (46) y Espanyol (45). Si no asegura la clasificación europea en Liga, el cuadro rayista tendrá la opción de acceder a la Europa League si se impone al Crystal Palace en final de la Conference del próximo miércoles.
La lucha por evitar el descenso en la última jornada
La disputa por evitar los puestos de descenso a Segunda División llega más emocionante que nunca a la última jornada. El Real Oviedo es el único descendido matemáticamente a falta de los tres últimos puntos del campeonato. En su lugar jugará la próxima temporada en la Liga otro histórico del fútbol español como el Racing de Santander. Con dos puestos aún por decidirse, el equipo que cuenta con menos opciones de permanencia es el Mallorca (39); que necesita ganar y esperar otros resultados. También está obligado a ganar el Girona (40) para salvar la categoría, que luchará por superar en la tabla los 42 puntos de Elche, Osasuna o Levante.
Alineaciones del Real Madrid – Athletic Club y del Betis – Levante
- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Valverde, Bellingham, Thiago; Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.
- Athletic Club: Padilla; Yeray, Vivian, Paredes, Boiro; Jaureguizar, Unai Gómez; Ruiz de Galarreta; Navarro, Iñaki Williams y Guruzeta.
- Betis: Adrián; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Cucho.
- Levante: Ryan, Toljan, Dela, Moreno, M. Sánchez; Arriaga, Olasagasti; Tunde, Martínez, Romero; Espí.
El partido de la jornada
El encuentro que puede decidir el descenso lo disputan Girona y Elche. El equipo catalán evitaría el descenso y mandaría a su rival a Segunda División si se impone en el duelo de la jornada en Montilivi.
¡Bienvenidos a la última jornada de Liga!
En apenas una hora comenzará la Jornada 38 del campeonato español, en la que aún hay mucho en juego. Estos son los nueve partidos que se disputan en horario unificado a las 21:00 horas.
- Real Betis – Levante
- Getafe – Osasuna
- Mallorca – Real Oviedo
- Girona – Elche
- Alavés – Rayo Vallecano
- Celta – Sevilla
- Espanyol – Real Sociedad
- Real Madrid – Athletic Club
- Valencia – FC Barcelona
Alineaciones del Valencia – Barcelona y del Alavés – Rayo Vallecano