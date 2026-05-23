Todo sobre Daphne Cañizares: su edad, altura, sus padres, quién es su hermana y todo sobre la mujer de Dani Carvajal

La despedida de Dani Carvajal del Real Madrid ha provocado una auténtica oleada de emociones entre los aficionados blancos. Después de más de dos décadas defendiendo el escudo madridista y convertido ya en una de las grandes leyendas del club, el lateral pone fin a una etapa histórica marcada por títulos, liderazgo y una conexión especial con el Santiago Bernabéu. En este momento tan importante para el futbolista, todas las miradas también se han dirigido hacia una de las personas más importantes de su vida: Daphne Cañizares.

La empresaria, modelo e influencer ha sido el gran apoyo del jugador durante los momentos más complicados de su carrera, especialmente tras la grave lesión de rodilla sufrida en 2024. Sus emotivas palabras en redes sociales tras confirmarse la salida de Carvajal del Real Madrid reflejan perfectamente la unión de la pareja: «Hoy es un día complicado para nosotros, cerramos una etapa que sabe a una vida entera». Pero ¿quién es realmente Daphne Cañizares? Repasamos todo sobre su vida, su familia y su historia junto al futbolista.

Quién es Daphne Cañizares y cuántos años tiene

Daphne Cañizares nació en Mallorca y actualmente tiene 35 años. Aunque durante mucho tiempo fue conocida principalmente por ser la pareja de Dani Carvajal, lo cierto es que ha construido una identidad propia dentro del mundo de la moda, las redes sociales y el emprendimiento. Antes de convertirse en empresaria, trabajó como modelo y también como azafata de vuelo. Con el paso de los años decidió centrarse en proyectos personales y en su faceta familiar. En redes sociales comparte momentos de su día a día, viajes, campañas publicitarias y escenas familiares junto a su marido y sus hijos, acumulando más de doscientos mil seguidores.

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Daphne siempre ha intentado mantener un perfil relativamente discreto pese a la enorme popularidad de su entorno. En distintas entrevistas ha explicado que no le gusta encajar en el estereotipo de «mujer de futbolista» y que prefiere mantener su autenticidad y personalidad propia.

Su historia de amor con Dani Carvajal comenzó en octubre de 2018 gracias a una conexión familiar muy curiosa. La hermana gemela de Daphne, Melanie, ya mantenía una relación con el futbolista Joselu Mato, gran amigo y compañero de Carvajal desde la etapa del Real Madrid Castilla. A partir de ahí nació el romance entre Dani y Daphne. La pareja se comprometió el 24 de diciembre de 2020 y se casó el 24 de junio de 2022 en una espectacular ceremonia celebrada en Segovia. Además, han formado una familia junto a sus dos hijos: Martín, nacido en diciembre de 2020, y Mauro, que llegó al mundo en julio de 2023.

De dónde es Daphne Cañizares, su altura y dónde vive

Aunque nació en Mallorca, Daphne Cañizares tiene ascendencia holandesa por parte de su familia. Tanto ella como su hermana Melanie han hablado en alguna ocasión de sus raíces neerlandesas, una herencia cultural muy presente en su entorno familiar. Actualmente vive en Madrid junto a Dani Carvajal y sus hijos. La capital española ha sido durante años el centro de la vida familiar del matrimonio debido a la carrera deportiva del futbolista en el Real Madrid. Allí han construido su hogar y desarrollan gran parte de su vida cotidiana.

Respecto a su altura, no existe una cifra oficial confirmada públicamente. Sin embargo, comparando sus apariciones junto a Dani Carvajal —que mide aproximadamente 1,73 metros— se estima que Daphne mide entre 1,70 y 1,73 metros. Su imagen estilizada y su pasado como modelo siempre han llamado la atención en eventos públicos y alfombras rojas.

Además de su faceta como influencer, Daphne también ha desarrollado proyectos relacionados con la organización de eventos y bodas. Su perfil combina elegancia, discreción y cercanía, algo que ha hecho que muchos seguidores conecten con ella más allá de su vínculo con el fútbol.

Quiénes son los padres de Daphne Cañizares

Los padres de Daphne Cañizares han mantenido siempre un perfil muy discreto, aunque sí se conocen algunos detalles sobre la familia. Su padre es Luismi Cañizares, un gran aficionado del Real Madrid que en los últimos años se ha hecho relativamente conocido por sus divertidas declaraciones sobre sus yernos futbolistas. Luismi suele bromear con que es un «hombre Guinness», ya que presume de tener a dos yernos que han jugado tanto en el Real Madrid como en la selección española: Dani Carvajal y Joselu Mato. En varias entrevistas ha explicado que toda la familia es profundamente madridista y que inculcó esa pasión por el club a sus hijas desde pequeñas.

También ha hablado públicamente sobre la excelente relación que mantiene con Dani Carvajal, a quien define como un «caballero» y un «chaval excepcional». Sobre Joselu suele destacar su carácter divertido y bromista. La familia Cañizares mantiene una unión muy fuerte y es habitual verles compartiendo celebraciones, vacaciones y reuniones familiares. Tanto Daphne como Melanie han mostrado siempre una relación muy cercana con sus padres.

Quién es Melanie Cañizares

Melanie Cañizares es la hermana gemela de Daphne y una figura muy conocida entre los seguidores del fútbol español por su relación con Joselu Mato. Ambas hermanas guardan un enorme parecido físico y mantienen una conexión muy especial. Melanie también nació en Mallorca y comparte con Daphne sus raíces holandesas. A lo largo de los años ha trabajado como modelo, camarera e influencer, consolidando una importante comunidad en redes sociales.

Su historia de amor con Joselu comenzó durante la etapa del futbolista en el Real Madrid Castilla, cuando ambos eran muy jóvenes. Se casaron en 2016 y tienen dos hijos, Leo y Lucas. Durante los últimos años han vivido distintas experiencias internacionales debido a la carrera deportiva del delantero, incluyendo su etapa en Catar.

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La relación entre las dos hermanas y sus respectivos maridos ha generado una de las familias más mediáticas y queridas del fútbol español. De hecho, la amistad previa entre Joselu y Dani Carvajal terminó convirtiéndose en un vínculo familiar todavía más fuerte.

Tras conocerse la salida de Dani Carvajal del Real Madrid, Melanie también quiso dedicarle unas palabras cargadas de cariño en redes sociales. «Lo que te queremos no se puede explicar ni con cien mil palabras», escribió emocionada. Ahora, mientras Dani Carvajal afronta una nueva etapa profesional lejos del club de su vida, Daphne Cañizares vuelve a demostrar que seguirá siendo uno de sus pilares fundamentales, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles.