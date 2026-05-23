Esto es lo que opina la gente de ‘Si decido arriesgarme’, el polémico libro de Alejandra Rubio

La llegada de Alejandra Rubio al mundo literario no ha pasado desapercibida. La hija de Terelu Campos acaba de debutar como escritora con Si decido arriesgarme, una novela romántica contemporánea publicada por Editorial Planeta que, apenas unos días después de su lanzamiento, ya ha provocado una intensa división de opiniones entre los lectores.

El libro, firmado bajo el nombre de Ale Rubio, llegó a las librerías el pasado 13 de mayo y también puede adquirirse en plataformas digitales como Amazon, donde en apenas cinco días ha comenzado a acumular las primeras valoraciones públicas.

Aunque todavía se trata de un volumen reducido de opiniones, las reacciones iniciales ofrecen ya una fotografía bastante clara del fenómeno: entusiasmo absoluto entre algunos lectores y un rechazo frontal por parte de otros.

Una novela muy polémica

La novela presenta una puntuación media de 2.8 sobre 5 en Amazon, una valoración discreta para un lanzamiento respaldado por una de las editoriales más importantes del país y por una figura mediática ampliamente conocida en el universo televisivo. El dato, sin embargo, refleja más una polarización extrema que un consenso generalizado sobre la calidad de la obra.

Hasta ahora, Si decido arriesgarme suma 16 valoraciones globales en la plataforma, una cifra todavía insuficiente para extraer conclusiones definitivas, pero sí reveladora del tono que está marcando la conversación en torno al libro. Las críticas y elogios se suceden sin apenas términos medios. O convence plenamente o genera un rechazo inmediato.

El debut literario de Alejandra Rubio se encuadra dentro del género de la romántica contemporánea y busca conectar especialmente con un público joven mediante una narración directa, emocional y de lectura ágil. Precisamente esa cercanía en el lenguaje y el estilo desenfadado son algunos de los aspectos que más valoran quienes han disfrutado de la novela.

Esto es lo que opina la gente

Entre las opiniones positivas destaca la de una lectora que recomienda la obra «al 100%» y subraya su capacidad para enganchar desde las primeras páginas. «Es una novela muy bien escrita, con una lectura ágil y que te atrapa y hace que quieras seguir pasando páginas sin parar. Además, conecta muy bien con el público joven por su forma cercana y natural de contar la historia», señala una de las reseñas publicadas en Amazon.

Ese tipo de comentarios reflejan el respaldo de una parte del público que entiende la novela como una propuesta ligera, entretenida y alineada con los códigos narrativos actuales consumidos por muchos lectores jóvenes. La frescura del relato y su tono accesible son precisamente dos de los elementos que sus defensores consideran más acertados.

No obstante, el otro lado de la balanza está siendo especialmente duro con la primera incursión literaria de la colaboradora. Varias reseñas cuestionan abiertamente tanto la calidad de la escritura como la decisión editorial de apostar por el proyecto. Algunas críticas han adquirido un tono especialmente contundente.

Hay comentarios muy duros

Uno de los comentarios más severos publicados en la plataforma asegura no haber conseguido superar el primer capítulo de la novela. «Infumable, mal escrito, plano, con profusión de frases hechas y vocabulario escaso y repetitivo», apunta un usuario visiblemente decepcionado con la lectura. Otro lector va incluso más allá y lamenta que una editorial del peso de Planeta haya dado luz verde a una obra que considera carente de calidad literaria.

Las comparaciones tampoco han tardado en aparecer. Una de las reseñas más críticas llega a equiparar la novela con una versión juvenil de Cincuenta sombras de Grey, aunque desde una óptica claramente despectiva. El comentario concluye calificando la obra de «infumable» y asegurando que no logró terminarla.

El fenómeno no resulta extraño dentro del mercado editorial contemporáneo, especialmente cuando figuras mediáticas dan el salto a la literatura. La notoriedad pública del autor suele actuar como un potente reclamo comercial, pero también multiplica el escrutinio sobre la obra.

En el caso de Alejandra Rubio, su apellido y su constante exposición mediática han convertido el lanzamiento del libro en un acontecimiento que trasciende lo puramente literario.

El sueño de Alejandra Rubio

La publicación de Si decido arriesgarme ha reabierto además un debate recurrente en el sector editorial: el peso que tienen los perfiles televisivos o digitales a la hora de acceder al mercado literario.

Para algunos lectores, este tipo de lanzamientos responden más a estrategias comerciales basadas en la popularidad del personaje que a criterios estrictamente literarios. Otros, en cambio, defienden que el éxito de una obra debe medirse exclusivamente por su capacidad para conectar con su público objetivo.

En medio de esa discusión, Alejandra Rubio afronta ahora el reto de consolidarse como autora más allá del impacto inicial generado por su debut. La recepción polarizada puede interpretarse también como un síntoma del interés que despierta su figura y de la enorme exposición pública a la que está sometida desde hace años debido a su pertenencia a una de las sagas televisivas más conocidas del país.