La «mejor película de guerra jamás realizada» es una «obra maestra» de 1987

El pasado siempre vuelve y en el cine también. Es más, en el bien llamado séptimo arte siempre se ha considerado que las mejores películas de la historia ya se hicieron hace años, cuando todo se hacía más por amor que por dinero. Por ejemplo, películas que en su día fueron un fracaso en taquilla, como Blade Runner (1982) o El club de la lucha (1999), con el paso del tiempo se convirtieron en una obra de arte. La última película que se ha vuelto viral ha sido La chaqueta metálica, un clásico del cine bélico de Stanley Kubrick que fue estrenada en 1987 y es una de las películas más importantes de toda la historia.

«Ya no se hacen películas como esta». Esta es una frase muy manida en el mundo del cine que deja claro que las épocas en este mundo ya pasaron. Como pasa con todas las cosas de la vida, el pasado siempre se idealiza y en el cine más. En los últimos años, los directores y productoras se han ayudado de los avances tecnológicos para llevar a la pantalla hazañas de superhéroes, pero las grandes historias parece que se han quedado escritas en guiones poco lucrativos que han sido tirados al fondo del cajón.

Por ello, los clásicos del cine son tendencia cada poco y por ello se ve a jóvenes por la calle con camisetas de El Padrino, con la cara de Al Pacino en Scarface, Rocky Balboa u otros clásicos del cine que perdurarán para siempre en la eternidad. A pesar de que incluso los actores van pasando a mejor vida, como el gran Robin Williams, los mejores largometrajes de la historia se siguen reproduciendo a diario en los nuevos servicios a la carta que también están sustituyendo a los cines de siempre.

«La mejor película de guerra jamás realizada»

Hace unos días, desde Inglaterra, concretamente el diario Express, se hizo eco de las buenas críticas que está recibiendo últimamente entre los usuarios uno de los grandes clásicos del cine bélico: ‘La chaqueta metálica’. Esta película fue dirigida por el gran Stanley Kubrick y estrenada en el año 1987. Full Metal Jacket, como se denomina en inglés, es una película de guerra que recibió en su día 8 premios y 15 nominaciones, entre ellas a la de mejor guion de su director.

El paso del tiempo le siguió dando mística a esta película que cuenta la historia de un grupo de reclutas que se preparan para la Guerra de Vietnam en el centro de entrenamiento de la marina americana y que están bajo las órdenes del mítico sargento Hartman. R. Lee Ermey fue el actor que interpretó a uno de los personajes más importantes de la historia del cine bélico.

Este periódico británico ha publicado un artículo en el que cita que La chaqueta metálica cuenta a día de hoy con una excelente valoración en la página especializada, Rotten Tomatoes. Incluso se ha hecho de algunas de las críticas de los cinéfilos que hablan de «la mejor película de guerra jamás realizada». «Una de las películas míticas de Kubrick (…) Perfectamente dirigida, el reputado cineasta rodó de nuevo un polémico y excepcional trabajo», afirmó en su día el crítico español Fernando Morales sobre una de las mejores películas de todos los tiempos.