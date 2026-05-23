Jorge Rey adelanta lo que viene a España y es para tener miedo: «Del 1 al 9 de julio»

Será mejor que nos prepararemos para lo peor, España se prepara para un cambio de tendencia que Jorge Rey nos adelanta. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estos días en los que quizás tendremos que empezar a prepararnos para lo peor. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en un mes de julio en el que realmente vamos a esperar lo inesperable. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Un giro radical que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estos días en los que el tiempo cobra especial protagonismo, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en un verano en el que ya tenemos fecha para uno de los momentos más agobiantes de todos. El tiempo se convierte en una pesadilla cuando descubrimos que no está tan lejos la primera gran ola de calor de la temporada, sino que la tenemos especialmente cerca.

Es para tener miedo lo que pasará en julio

El mes de julio es, tradicionalmente, uno de los más calurosos del año, pero lo que pasará en breve, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración.

Es hora de saber qué pasará en unos días en los que quizás tendremos que empezar a prepararnos para unos cambios que van a llegar a toda velocidad y, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales. Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Este mes en el que puede llegar el calor más extremo nos espera un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estos días en los que el tiempo será el que nos va a dar un motivo de preocupación que puede cambiarlo todo.

El miedo ante lo que puede pasar este verano puede ser enorme, sobre todo, si tenemos en consideración que vamos a tener que prepararnos para un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente. Es hora de conocer lo que pasará este mes de julio.

Adelanta ante lo que viene a España Jorge Rey va a tener miedo

Va a tener miedo y se adelanta ante lo que viene a España, Jorge Rey sabe muy bien lo que puede pasar en breve. En uno de sus vídeos virales que se ha hecho popular nos explica que la primera gran ola de calor puede acabar siendo una realidad en estos días.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Es hora de que, nos preparemos para un julio y también para un mes de mayo en el que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará.

De momento, tendremos que apostar claramente por una situación que puede cambiarlo todo, la AEMET lanza esta importante advertencia: «Se mantendrá una situación dominada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. No obstante, la presencia de una dana inestabilizará el cuadrante noroeste peninsular, con intervalos de nubes medias y altas y posibles chubascos aislados desde primeras horas, y por la tarde con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución con chubascos y tormentas que, además del citado cuadrante noroeste afectará a amplias zonas del centro, Ibérica y Pirineos. Es probable que sean localmente fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste, sin descartarse en el norte de la meseta Sur o Pirineos. Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en litorales del Cantábrico, Galicia y Mediterráneo norte, con posibles brumas y nieblas costeras, así como bancos de niebla matinales en el entorno del alto Ebro. Calima en Canarias y oeste peninsular. Las temperaturas aumentarán en Canarias, de forma localmente notable las máximas en las islas orientales. También ascenderán las máximas en el tercio noroeste peninsular y Cantábrico, y las mínimas en regiones de la meseta Sur y de Andalucía; con pocos cambios térmicos en el resto. Seguirán en valores elevados para la época, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, así como en las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará el viento de componentes este y sur en la Península, moderado en litorales de Galicia y del sur así como en interiores de Málaga y Cádiz, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. En general flojo en el resto aunque arreciando en el Ebro y meseta Sur. Viento de componente norte en las islas, flojo en Baleares y moderado con posibles intervalos fuertes en Canarias. Probables tormentas y chubascos localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante noroeste peninsular. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales y en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular y de las depresiones del nordeste. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho».