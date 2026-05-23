La AEMET pone en alerta a España por temperaturas de 40ºC y avisa de calor de «verano» en estas zonas

Temperaturas de 40ºC ponen en alerta a España, la AEMET avisa del calor de verano en estas zonas. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves en unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado que llegaría lo peor del verano tan pronto. En su lugar tenemos por delante una serie de novedades importantes que pueden cambiarlo todo. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna puede ser clave.

Los expertos lanzan esta importante advertencia ante el calor de verano en estas zonas del país en las que realmente el tiempo se acabará convirtiendo en uno de los grandes protagonistas. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que el tiempo acabará siendo clave. Es momento de conocer la previsión de un fin de semana en el que cada detalle cuenta. El calor de verano puede sobrepasar todas las previsiones posibles en algunos puntos del país. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Temperaturas de 40ºC en estas zonas

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que está por llegar. No hemos terminado el mes de mayo y estamos ante un cambio radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este fin de semana tenemos que enfrentarnos a una situación que podría cambiarlo todo. Con la mirada puesta a una serie de novedades destacadas que, sin duda alguna, se convertirá en un problema para todos. Estos días en los que parecerá que el mundo cambia por completo, nos enfrentamos a una situación poco común.

Después de que la semana pasada estuviéramos pendientes de un giro radical que acabó dando lugar a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estas lluvias y descenso de las temperaturas que parecían que habían dado lugar a un invierno u otoño, han dado paso a un verano que ha llegado a toda velocidad.

Es momento de conocer en primera persona lo que podría pasar en estos días en los que todo podría acabar siendo posible. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, marcará el fin de semana y obliga a activar gran parte de las alertas.

La AEMET activa las alertas por calor de verano y temperaturas extremas

El tiempo nos hace estar pendiente de unos termómetros que en estos días pueden llegar a ser especialmente peligrosos. Con unas cifras que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Este fin de semana el riesgo se activa ante unas cifras que pueden poner los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que se mantenga un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. No obstante la presencia de una dana inestabilizará el noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos con tormenta que desde primeras horas afectarán de forma aislada a Galicia y Asturias, intensificándose y extendiéndose por la tarde a Cantabria y Castilla y León, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo y rachas muy fuertes de viento en las citadas comunidades del cuadrante noroeste. También dejará nubosidad de evolución en otros entornos de montaña del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado. Por otro lado, se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares y litorales catalanes, con posibles brumas o nieblas costeras, así como en el norte de las islas Canarias. Calima en Canarias y extremo oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio noroeste peninsular, puntos de Alborán y, de forma localmente notable, en el Cantábrico. Ascensos en Canarias y pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios predominando los ascensos, que serán más acusados en Canarias. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo en las islas Canarias orientales».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas y chubascos localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante noroeste peninsular. Descensos localmente notables de las temperaturas máximas en el Cantábrico, si bien superando los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. Predominará el viento de componente este en la Península y Baleares, moderado en litorales de Galicia y del sur peninsular así como en interiores de Málaga y Cádiz, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho, y en general flojo en el resto si bien arreciando por la tarde en regiones del este. Viento moderado del oeste rolando a norte flojo en el Cantábrico, y viento del norte con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias».