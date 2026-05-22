El Gobierno lo ha confirmado: el servicio militar voluntario en España entra en vigor para los nacidos en 2008

El Gobierno de España ha hecho oficial mediante el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación y servicio militar voluntaria para las personas que hayan nacido entre 2007 y 2008. Esto no implica el regreso del servicio militar obligatorio pero refuerza el modelo de Ejército profesional.

Con este programa, se busca ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, fomentar la incorporación de las mujeres y ofrecer una vía de formación práctica basada en valores como la disciplina y el compromiso con la defensa nacional. Según la información, los participantes pueden recibir entrenamiento militar básico durante periodos variables que se puede extender varios años.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez enfatiza en que no se contempla por el momento la reinstauración de la «mili» obligatoria, enfocándose en un incremento progresivo de efectivos profesionales. En otros países europeos como Alemania o Suecia, se ha reactivado el servicio a diferencia que en España.

Margarita Robles, ministra de Defensa, sigue reiterando su oposición: «No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie». Añade que su enfoque se centra en «respaldar el modelo actual que hemos establecido» y que las fuerzas armadas son «profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios».

Servicio militar

La ley señala que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones de emergencia (ya sea de seguridad o de guerra), el marco legal permite la movilización inicial tanto de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad. En caso de escenario excepcional y con autorización del Congreso, se podrían activar varios mecanismos extraordinarios de reservistas bajo evaluaciones de salud.

El artículo 30 de la Constitución Española reconoce tanto el derecho como la obligación de defender a España. Se incluye también la objeción de conciencia y varias opciones para el servicio no combatiente, ya sea en asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.