Rockstar confirma el giro en el ‘GTA VI’: se confirma la fecha de estreno y sentencia los rumores que llevan meses circulando

La incertidumbre alrededor de la fecha de salida de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha sido oficialmente zanjada, al menos por ahora. Take-Two Interactive, compañía propietaria de Rockstar Games, ha confirmado oficialmente que el esperado videojuego mantiene su fecha de lanzamiento prevista para el 19 de noviembre de 2026, desmintiendo así los rumores que apuntaban a un nuevo retraso.

La confirmación llegó durante la presentación de resultados financieros de la empresa, donde el consejero delegado de Take-Two, Strauss Zelnick, aseguró que el desarrollo avanza según lo previsto y que la compañía continúa confiando plenamente en el calendario fijado para el lanzamiento del título más esperado de la industria del videojuego.

Las declaraciones llegan después de varias semanas de especulaciones en redes sociales y foros especializados, donde numerosos usuarios y algunos insiders aseguraban que Grand Theft Auto VI podría retrasarse nuevamente hasta 2027 debido a la magnitud del proyecto y al habitual hermetismo de Rockstar Games. Sin embargo, Take-Two ha querido enviar un mensaje de tranquilidad tanto a los inversores como a los jugadores.

Además de reiterar la fecha de lanzamiento, la compañía también adelantó que habrá importantes novedades sobre el juego durante este verano. Aunque no se especificó exactamente qué tipo de contenido se mostrará, todo apunta a que Rockstar iniciará próximamente la gran campaña de promoción del videojuego.

¿Nuevo tráiler?

Entre las posibilidades que más suenan dentro de la comunidad están la publicación de un nuevo tráiler, las primeras secuencias extensas de gameplay, detalles sobre las distintas ediciones del juego e incluso información relacionada con el componente online, uno de los aspectos que más expectativas genera tras el éxito de Grand Theft Auto Online.

Hasta ahora, Rockstar sólo ha mostrado dos tráilers oficiales de GTA VI, centrados principalmente en presentar la ambientación y a los protagonistas de la historia. El juego estará ambientado en Vice City y en el estado ficticio de Leonida, inspirado claramente en Florida, y contará con dos personajes principales: Lucía y Jason, una pareja criminal cuya relación recuerda a la de Bonnie y Clyde.

El proyecto ha estado rodeado de una enorme expectación desde su anuncio oficial. No en vano, Grand Theft Auto V, lanzado originalmente en 2013, se ha convertido en uno de los videojuegos más vendidos y rentables de la historia, superando los 200 millones de copias distribuidas en todo el mundo.