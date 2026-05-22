‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 22 de mayo

El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de este programa, conscientes de que tanto Bertín Osborne como todos y cada uno de sus colaboradores hacen un gran trabajo para lograr que sus invitados se sientan como en casa. Eso es exactamente lo que ocurrió la semana pasada con Diego Ventura. El rejoneador, que visitaba por primera vez El Show de Bertín, se sinceró como nunca sobre diversos aspectos de su trayectoria profesional, pero también compartió alguna que otra anécdota que no dejó indiferente a los espectadores.

Este viernes 22 de mayo, en la nueva entrega que podremos disfrutar a partir de las 23:00 horas en Canal Sur Televisión, el presentador y los colaboradores no solamente explicarán el sentimiento de ser rociero y, además, compartirán algunas de sus tantas anécdotas que han tenido lugar en estas fechas tan señaladas. Por si fuera poco, se nos brindará la oportunidad de disfrutar del talento de Macarena de la Torre, reconocida artista almonteña que cautivará a los espectadores de El Show de Bertín con su voz, puesto que interpretará unas sevillanas compuestas por Diego Benjumea. Por si fuera poco, este viernes 22 de mayo, se repetirá una de las secciones más divertidas de la historia de este programa. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la conocida como ‘Ruleta por sevillanas’.

De esta forma, el equipo de Bertín Osborne se enfrentará al de Los del Río. Un momento verdaderamente sorprendente que estará marcado por la diversión y las risas, pero también con algún que otro enfado. Hay que recordar que un plato típico de estas fechas es, sin duda, la tortilla de patatas.

Es por eso que Bertín Osborne y Los del Río se batirán en un duelo de ‘tortillas rocieras’, con la firme intención de demostrar quién tiene mejor mano en las cocinas. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Canal Sur Televisión podrán disfrutar de una de las secciones míticas del programa, como es el ‘Tercer Grado’.

De esta forma, tendremos la oportunidad de conocer el verdadero motivo por el que los invitados de la noche ejercían de chófer de Lola Flores de forma habitual. Pero no todo queda ahí, puesto que también darán detalles de la anécdota que comparten con el Rey Felipe VI cuando puso rumbo a Canadá, hace décadas.

Lo que es un hecho es que, un programa más, tanto Bertín Osborne como todo su equipo han puesto toda la carne en el asador para que los espectadores de la cadena pública andaluza puedan pasárselo en grande en la noche de este viernes. ¡Siempre saben cómo superarse, en muchísimos aspectos!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentado por Bertín Osborne, esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Canal Sur Televisión.