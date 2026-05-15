‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 15 de mayo

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Bertín Osborne y todo el equipo hacen un excepcional trabajo cada semana para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Tras la visita el viernes pasado del periodista Jesús Álvarez, ha llegado el momento de dar la bienvenida al programa a una de las grandes figuras del rejoneo, como es Diego Ventura. El torero de origen portugués visita por primera vez El Show de Bertín, y lo hace para regalarnos una entrega cargada de risas, emoción y, sobre todo, muchísimas confidencias. ¡No va a dejar indiferente a nadie!

Lejos de que todo quede ahí, Diego Ventura se sincerará como nunca sobre el importantísimo papel que ha tenido su padre en su trayectoria. De esta forma, también se abrirá sobre diversos aspectos de su vida personal, dando detalles de su matrimonio e, incluso, de su faceta como padre. Como suele ser habitual en El Show de Bertín, el invitado de esta noche se enfrentará al conocido como ‘Tercer grado’. Por lo tanto, es una oportunidad perfecta para revivir muchos de los episodios curiosos e impactantes que han marcado su vida, en mayor o menor medida. Así pues, compartirá detalles del secuestro que sufrió en Colombia e, incluso, el instante en el que tuvo que enfrentarse a dos toros a la vez en la plaza. ¡Son momentos que, pase el tiempo que pase, Diego Ventura jamás olvidará, y no es para menos!

Por si fuera poco, esta nueva entrega de El Show de Bertín estará marcada, a su vez, por la celebración del Día de la Familia. Para ello, el equipo contará con una amplia mesa de colaboradores en la que Bertín y los suyos se sincerarán sobre diversas reflexiones y anécdotas sobre esos vínculos que van mucho más allá que la sangre. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la familia que se elige.

Además, El Sevilla y Esther Arroyo llenarán de humor y diversión el plató del programa de Canal Sur Televisión, al poner a prueba el olfato tanto de Bertín Osborne como de Diego Ventura. De esta forma, lo harán a través de la llamada «Cata de aromas del campo». ¡Es evidente que presentador e invitado se lo pasarán en grande!

A modo de broche final, Laura Gallego se encargará de conducir el concurso musical llamado «Coplera o embustera». De esta forma, los colaboradores y el invitado de la noche deberán adivinar si las participantes realmente son artistas o, por el contrario, están tratando de confundirles. Es un hecho que la gran mayoría de ellas se lo pondrán realmente complicado.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.