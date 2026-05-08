‘El Show de Bertín’ confirma a su invitado para hoy, viernes 8 de mayo

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Bertín Osborne y todo su equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo cada viernes a sus espectadores. Tras la visita de Ana Guerra hace tan sólo siete días, es el momento más que perfecto para conocer el nombre del invitado de El Show de Bertín para la entrega que podremos disfrutar esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.

Este viernes 8 de mayo, Bertín Osborne recibe a uno de los periodistas más queridos y reconocidos de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Jesús Álvarez. De esta manera, no dudará un solo segundo en mostrar su faceta más divertida, cercana y hasta desconocida. Para ello, el madrileño dará el paso de dejar atrás su imagen profesional y seria, para mostrar ese gran sentido del humor que tanto le caracteriza en la intimidad. Y lo hará para, entre otras tantas cuestiones, dar a conocer a los espectadores de El Show de Bertín una infinidad de anécdotas verdaderamente sorprendentes.

Durante la entrevista con el presentador del programa de los viernes de Canal Sur Televisión, Jesús Álvarez se sincerará como nunca sobre su vida actual tras 47 años vinculado a la televisión. Además, recordará diversos episodios personales, entre los que destaca su estrecha amistad con Matías Prats padre, amigo íntimo de su familia, quien incluso llegó a ofrecerse para acogerlo tras la muerte de sus padres.

Según contará en el programa de Bertín Osborne, esta circunstancia hizo que se convirtiese en casi un «hermanastro» del presentador de informativos. Como es de esperar, Álvarez también se enfrentará al mítico «Tercer Grado», en el que María José Suárez sorprenderá al invitado con una serie de preguntas con las que, con sus respuestas, dará a conocer numerosas situaciones de lo más curiosas que han pasado en su vida.

Entre ellas, cómo acabó en comisaría hasta un par de ocasiones en comisaría tras sufrir un robo, cómo vivió un terremoto y cómo descubrió, a través de la prensa, que su compañera de informativos Letizia Ortiz estaba saliendo con el entonces príncipe Felipe. Por si fuera poco, Jesús Álvarez se enfrentará, junto a Bertín, a un «Duelo de cocinas», en el que los dos tendrán como reto preparar el mejor salmorejo frente a Laura. ¡Será uno de los momentos más sorprendentes de la noche, sin lugar a dudas!

Por lo tanto, durante su paso por este programa, está claro que Jesús Álvarez nos mostrará un lado mucho más divertido y cercano que dista mucho de la seriedad que mostraba en los informativos, y lo hará en un programa en el que se lo pasará en grande. No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentada por Bertín Osborne, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.