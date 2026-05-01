‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 1 de mayo

El Show de Bertín no descansa ni es festivo nacional como este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Bertín Osborne, del que te hemos contado en Happy FM su truco para mantenerse en forma (y los riesgos que tiene), será una de las estrellas de la programación de la televisión. Mientras Tu cara me suena, el gran líder de la noche del viernes, se toma un descanso, en Canal Sur han decidido luchar por la audiencia frente a De Viernes, que también echará el resto en Telecinco para aprovechar la oportunidad. Para este día contará con unas invitadas muy especiales por el Día de la Madre, que se celebra en toda España el domingo tres de mayo.

Ana Guerra se sienta por primera vez con Bertín

La visita de la canaria es mucho más que una entrevista de promoción musical. Ana Guerra se enfrenta por primera vez al sofá de Bertín para desgranar los capítulos que han marcado su vida, destacando su reciente boda con Víctor Elías. El momento más esperado por los espectadores de la cadena andaluza será El Tercer Grado, donde la artista tendrá que contestar a preguntas muy indiscretas: desde la vez que tuvo que hacerse pasar por otra persona hasta el error técnico y personal que casi arruina una de sus actuaciones.

Bertín Osborne se romperá al recordar a su madre

Aunque el programa suele apostar por la risa, el bloque dedicado al Día de la Madre nos mostrará a un Bertín Osborne emocionado y hasta con lágrimas. No es la primera vez que los espectadores de El show lo verán llorar, pero no deja de ser llamativo ver su lado más sensible y romper con la fama de duro que tiene.

De esta manera demostrará, una vez más, que en este programa se abre por completo y se olvida de las polémicas que le persiguen sobre su vida privada. Además, habrá que estar muy pendientes por si manda un mensaje a Gabriela Guillén, mujer con la que fue padre hace dos años. Tras mucho tiempo de enfrentamiento, parece que ambos están acercando posturas.

Susana Saborido y la sorpresa que le espera en plató

Salma y Daniel Sánchez, las hijas de Joaquín Sánchez, darán una sorpresa a su madre en una noche llena de lágrimas y risas. Pero su visita será más larga que una simple aparición, puesto que se sentarán en el sofá para jugar a ¿Quién da más? En él desvelarán algunas de las anécdotas de la familia Sánchez Saborido

¿Por qué Bertín Osborne no falta a su cita y ‘Tu cara me suena’ sí descansa?

La noche del primer día de mayo será en la que El show de Bertín y De Viernes puedan aprovechar que el programa de imitadores emite un recopilatorio de mejores momentos de la edición. En Antena 3 han decidido que es mejor guardar un programa tan potente y no ‘gastar esa bala’ en una noche en la que el consumo de televisión bajará por los planes familiares y los viajes.

Se espera que el programa de Manel Fuentes pierda esta semana muchos puntos de share (no suele bajar del 20 % habitualmente), por lo que sus rivales tendrán que intentar rascar espectadores. De Viernes apostará por dos invitadas como Makoke e Isa Pi, mientras que Bertín tratará de mejorar el 11.3 % de share y los 200.000 espectadores de media que consiguió hace una semana.