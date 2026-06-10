¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 10 al 12 de junio de 2026

Pasapalabra continúa liderando las tardes de la televisión sin que haya ningún rival capaz de robarle audiencia. Roberto Leal tiene a David y a Javier como nuevos concursantes estrella en el plató, que están dispuestos ha conseguir igualar los números de históricos como Orestes Barbero, Pablo Díaz, Rafa Castaño, Nacho Mangut o las dos últimas estrellas: Rosa Rodríguez y Manu Pascual. Ambos se han hecho fuertes en el plató y han conseguido que ningún rival les pueda hacer sombra en la Silla azul, la prueba de eliminación que se puede ver cada tarde. Para llegar al Rosco con opciones de llevarse el bote, deberán tener en su marcador la mayor cantidad de segundos posible, teniendo ayuda extra en sus equipos. Para ello contará con cuatro famosos que estarán desde el miércoles 10 y hasta el viernes 12 de junio colaborando con sus capitanes y con la obligación de darlo todo en las pruebas.

Todos los invitados famosos de ‘Pasapalabra’ de los próximos días:

Julio vs. Patxi: El derbi de los hermanos Salinas en televisión

La pareja de hermanos más carismática y divertida del deporte español vuelve al plató. Por un lado, el exdelantero e internacional Julio Salinas aportará su particular espontaneidad y esa competitividad tan suya.

En frente no se lo van a poner fácil, ya que en el equipo rival se sentará su hermano Patxi Salinas. El exdefensor, conocido por su fuerte carácter y su desparpajo en televisión, promete un pique fraternal lleno de pullas en directo que dejará en shock a los espectadores.

Los dos han participado en numerosos programas de televisión, juntos y por separado. Además de colaborar en medios deportivos, también han estado en otro tipo de formatos. Los pudimos ver en Bake Off probando suerte como pasteleros, donde demostraron su competitividad

Por separado, Patxi estuvo en Supervivientes 2008 y en El conquistador del fin del mundo, la versión vasca (y más dura) del programa de Telecinco, y en su versión para TVE, que tenía como título El conquistador, donde coincidió con Montoya y Anita Williams. Julio, por su parte, lo intentó con el baile en Mira quién baila.

Natalia Millán y Alba Brunet: Elegancia, garra y duende

El talento femenino de la mesa llega dispuesto a equilibrar la balanza con dos perfiles arrolladores que desbordan magnetismo ante las cámaras: