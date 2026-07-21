La emotiva carta de Iñaki Williams a Nico Williams tras ganar el Mundial: «Has hecho historia»

Después de 16 años, la Selección Española de Fútbol ha vuelto a proclamarse campeona del mundo, y lo ha hecho tras imponerse a una Argentina que, para muchos, partía como favorita. Pero no para los españoles y gran parte del planeta, que confiábamos ciegamente en los de Luis de la Fuente. Después del pitido final, los jugadores celebraron la Copa del Mundo sobre el césped junto a sus familiares y compañeros, antes de comenzar la fiesta que iba a continuar en España. Más allá de esa celebración, las redes sociales se han inundado de centenares de mensajes de felicitación a los protagonistas de esta hazaña. Uno de los más emotivos fue, inevitablemente, el que Iñaki Williams dedicó a su hermano Nico Williams. Entre otras cuestiones, porque este título ha llegado después de unos meses realmente complicados para el extremo izquierdo.

A pesar de todo, consiguió recuperarse y pudo participar en el Mundial 2026, hasta tal punto que fue él quien dio la asistencia del gol de Ferran Torres con el que conseguimos la segunda estrella. Es por eso que, a través de su perfil en X (antes conocido como Twitter), el delantero del Athletic Club dedicó unas palabras a Nico Williams: «Hermano, has ganado el Mundial. Has hecho historia». Acto seguido, fue mucho más allá: «Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido». Lejos de que todo quede ahí, Iñaki Williams quiso hacer hincapié en que el éxito de su hermano puede ayudar a que muchas personas conozcan historias que sean similares a las de su familia.

«Y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor», aseguró. Por lo tanto, quiso vincular el triunfo de Nico con todo lo que vivieron sus padres para que ambos tuviesen una mejor vida.

«Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible», continuó diciendo Iñaki. Todo ello mientras compartió una de las frases más bonitas y emotivas de la publicación realizada en la mencionada red social: «Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos», afirmó. Y añadió: «Te admiro. Te amo. Campeón del mundo».

Como era de esperar, este mensaje tuvo una gran repercusión entre los aficionados del Athletic Club de Bilbao, así como los de la Selección Española. Es más, el propio Nico Williams no dudó un solo segundo en responder al precioso texto compartido por su hermano, en el que le daba la enhorabuena por haber hecho historia en el Mundial 2026. «TE AMO», escribió el extremo izquierdo de la Selección Española de Fútbol. ¡Es más que evidente que el vínculo que existe entre los dos jugadores de fútbol -y hermanos- es verdaderamente especial y único!