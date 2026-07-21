Sandalias joya: el accesorio que transforma los ‘looks’ de verano más sencillos

El verano pone el foco en los accesorios capaces de transformar un look sencillo en una propuesta llena de personalidad, y entre las grandes tendencias de calzado de la temporada destacan las sandalias joya. Diseños que combinan comodidad y sofisticación a través de aplicaciones brillantes, adornos inspirados en la joyería, detalles metálicos, esferas decorativas y acabados que convierten cada paso en una declaración de estilo. Desde modelos planos para el día a día hasta versiones más especiales para las noches estivales, las sandalias joya se posicionan como el complemento perfecto para elevar cualquier estilismo y aportar un toque de elegancia sin renunciar a la comodidad.

Cuando el calzado se convierte en una joya más del ‘look’

Las sandalias han dejado de ser un simple elemento práctico para proteger los pies durante los meses de calor y se han convertido en una pieza clave dentro de cualquier estilismo. Esta temporada, la tendencia apunta hacia diseños que incorporan pequeños detalles metalizados capaces de aportar luminosidad y personalidad.

El brillo ya no queda reservado para los eventos especiales o las ocasiones nocturnas. Las aplicaciones metálicas llegan ahora a las sandalias más cómodas y de uso diario, demostrando que un calzado plano también puede tener un aire sofisticado. Desde pequeños adornos dorados hasta piezas que recuerdan a pendientes o pulseras, los diseñadores han encontrado en estos detalles una forma de elevar las siluetas más clásicas.

El resultado son modelos que combinan perfectamente con vestidos vaporosos, pantalones de lino, faldas midi o incluso con unos vaqueros sencillos. La clave está en que el metalizado funciona como un punto de luz que aporta interés visual sin necesidad de recargar el conjunto.

Los detalles joya ganan protagonismo esta temporada

Una de las versiones más buscadas son las sandalias planas decoradas con aplicaciones tipo joya. En lugar de apostar por diseños excesivamente llamativos, las firmas han optado por incorporar adornos estratégicos en las tiras, consiguiendo un equilibrio entre elegancia y facilidad de uso.

Un buen ejemplo de esta tendencia es el modelo Derorice de Vivaia, una sandalia pensada para quienes buscan unir comodidad y diseño. Su estética apuesta por un acabado refinado con pequeños detalles brillantes que aportan un aire más especial a un modelo concebido para acompañar los planes del verano.

También destacan las sandalias planas con esferas decorativas de Parfois, una propuesta que juega con uno de los elementos más repetidos esta temporada: los adornos redondeados. Estas pequeñas piezas aportan movimiento y un efecto visual similar al de una joya sobre el empeine, convirtiendo una sandalia sencilla en un accesorio mucho más sofisticado.

Dorado, plateado y acabados brillantes para iluminar los ‘looks’ estivales

Dentro de la tendencia metalizada, el dorado continúa siendo uno de los grandes protagonistas. Su capacidad para combinar con tonos neutros, blancos, beige o colores tierra lo convierte en una opción muy versátil. Además, es un acabado especialmente favorecedor durante los meses de verano, cuando la piel adquiere un tono más bronceado.

El plateado, por su parte, aporta una estética más moderna y urbana. Asociado tradicionalmente a looks más atrevidos, esta temporada aparece en diseños minimalistas que permiten incorporarlo fácilmente al día a día.

Las marcas también experimentan con otros acabados como el efecto champagne, el bronce o las mezclas de diferentes metales. La intención es crear sandalias que tengan ese toque especial de una pieza de joyería, pero manteniendo la comodidad necesaria para caminar durante horas.

Diseños planos que combinan comodidad y sofisticación

Otra de las claves del éxito de esta tendencia es que no obliga a renunciar a la comodidad. Las sandalias planas se han convertido en una de las grandes protagonistas del verano porque permiten crear estilismos elegantes sin necesidad de recurrir a los tacones.

Massimo Dutti apuesta por esta estética con una sandalia plana de detalle joya en negro, confeccionada en piel y con un aplique metálico como elemento principal. Su diseño minimalista demuestra cómo un único adorno puede cambiar completamente la apariencia de un calzado sencillo, aportándole un acabado más sofisticado.

Este tipo de modelos funciona especialmente bien con prendas de tejidos naturales como el algodón, el lino o el crochet, creando una estética relajada pero cuidada. Son el complemento perfecto para quienes buscan un estilo elegante sin esfuerzo.

De los ‘looks’ de vacaciones a las noches de verano

La versatilidad es precisamente uno de los motivos por los que las sandalias metalizadas se han convertido en una de las tendencias más fuertes de la temporada. No se limitan a un único momento del día, sino que pueden adaptarse a diferentes ocasiones.

Durante el día, combinan con vestidos largos estampados, shorts de lino o conjuntos en tonos claros. Para una cena de verano, una sandalia con detalles dorados o joya puede transformar un vestido sencillo en una propuesta mucho más sofisticada.

Mango apuesta por esta tendencia con una sandalia plana de piel con hebilla, donde el detalle metálico aporta un toque elegante a un diseño clásico. Una opción más discreta para quienes quieren incorporar el brillo de forma sutil y apostar por un modelo atemporal.

El toque más atrevido llega con colores y acabados diferentes

Aunque los tonos dorados y plateados dominan la tendencia, algunas firmas apuestan por ir un paso más allá combinando detalles joya con colores más intensos. Es el caso de Gioseppo con sus sandalias joya de piel Matuu en color burdeos, una propuesta que mezcla la sofisticación de los adornos brillantes con un tono profundo y elegante.

Este tipo de diseños demuestra que los detalles metalizados no tienen por qué estar asociados únicamente a colores neutros. Incorporados sobre tonalidades más oscuras o vibrantes, consiguen un efecto más original y convierten el calzado en el verdadero protagonista del conjunto.