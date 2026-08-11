La mejor película mitológica de la historia tras analizar casi un siglo del cine: no es ‘La Odisea’

Determinar cuál es la verdadera obra cumbre del cine en relación a la mitología genera un debate inagotable. La elegida como la mejor película mitológica de la historia ha sido valorada por poner la poesía por encima del estruendo, frente a la tentación habitual de premiar a los grandes colosos de efectos especiales y presupuestos desorbitados.

Tras un riguroso análisis de cerca de un siglo de cinematografía, el título que se ha alzado con la corona definitiva es Orfeo (Orphée, 1950), la obra maestra dirigida por el célebre dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau. Mientras que el cine épico comercial busca la monumentalidad visual, la película de Cocteau logra plasmar lo divino, lo trágico y lo eterno entre el día a día de los mortales.

Así, Orfeo encabeza la clasificación de las 20 mejores películas mitológicas de la historia en base a un criterio específico: su valor autoral por encima del espectáculo de masas; el principio rector de que los antiguos no entendían los mitos como batallas monumentales e hiperbólicas, sino como historias donde lo eterno y lo divino habitan en la vida cotidiana; una definición más acotada del término «mitología», con la que se ha separado la historia religiosa formal de la narrativa mitológica pura.

El ranking elaborado por The Guardian ha premiado, por tanto, la originalidad de la adaptación, la vigencia del mensaje del mito y su trascendencia, mientras que ha relegado a los puestos más bajos a las producciones en las que prima la acción o el espectáculo visual por encima de la sustancia poética. De Orfeo valoran su capacidad para reinterpretar el mito clásico con sutileza, su lenguaje poético y el uso de recursos del cine negro, sin decorados colosales ni batallas multitudinarias.

Películas que se quedan fuera o relegadas:

Ben-Hur (1959): El histórico largometraje de William Wyler, recordado por sus once premios Oscar y la inolvidable carrera de cuadrigas de Charlton Heston, ni siquiera se ha incluido en la lista. Considerar como mitológica una historia con un trasfondo profundamente judeocristiano se desestimó para evitar suspicacias teológicas.

Tampoco logran la cima títulos de enorme calado popular como Troya (2004), un espectáculo de Wolfgang Petersen, ni Jasón y los argonautas (1963), célebre por las criaturas esculpidas por el maestro del stop-motion Ray Harryhausen. Del mismo modo, quedan eclipsados los despliegues de efectos digitales de Dioses de Egipto (2016).

La Odisea tampoco entra en la lista porque ésta se elaboró antes de su estreno. La cabecera británica le otorgó 5 estrellas a la cinta de Christopher Nolan.

La genialidad que convierte a Orfeo en la mejor película mitológica radica en cómo Jean Cocteau reinterpreta la leyenda clásica del músico que desciende a los Infiernos para rescatar a su amada Eurídice, a la que traslada a la Francia de mediados del siglo XX.

Protagonizada por Jean Marais, la cinta fusiona la narrativa del mito clásico con la elegancia del cine negro. En esta visión única, los emisarios de la Muerte se desplazan en motocicletas de cuero, las revelaciones del más allá se escuchan en la radio de un Rolls-Royce y el juicio infernal presagiaba los aires de cambio del 68. «Este tira y afloja entre el arte y la vida nos arrastra hacia su inframundo metafísico con tanta naturalidad que sigue resonando en otros tiempos y contextos, precisamente como deberían hacerlo los verdaderos mitos», argumenta The Guardian.

Las mejores 20 películas sobre mitología

Aunque el cine de mitología suele asociarse casi en exclusiva a la Grecia o la Roma clásicas, la selección de The Guardian integró mitos de orígenes muy diversos: