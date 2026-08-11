Omar Montes se pone hasta arriba de marisco y termina en el hospital: «Estoy muerto vivo»

Omar Montes ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores después de compartir unas imágenes desde el hospital. El cantante, que se encuentra inmerso en plena gira de verano y acaba de actuar en Asturias, ha publicado un vídeo en sus historias de Instagram en el que aparece sentado en una butaca y con una vía intravenosa colocada en uno de sus brazos. Visiblemente cansado, el artista ha reconocido ante la cámara que no atraviesa su mejor momento: «Estoy muerto vivo». Poco después, y fiel a su particular manera de expresarse, ha lamentado entre improperios que la salud vuelva a jugarle una mala pasada: «La puta madre, siempre me pongo malo».

Las imágenes han llamado especialmente la atención porque llegan después de una jornada de trabajo y ocio que, en principio, parecía transcurrir con normalidad. Omar Montes actuó el pasado domingo, 9 de agosto, en la Semana Grande de Gijón, donde se convirtió en uno de los grandes reclamos del cartel y congregó a numerosos seguidores en la playa de Poniente. Tras el concierto, el artista compartió parte de su jornada en Asturias y mostró en redes sociales algunos de los momentos que vivió junto a sus amigos.

Entre ellos estuvo una comida en una sidrería asturiana, donde disfrutó de la gastronomía local y de la compañía de personas de su entorno, entre ellas el deportista Antonio Barrul. Nada hacía presagiar entonces que acabaría necesitando atención médica. Sin embargo, horas después, el propio cantante sorprendía a sus seguidores desde lo que parece ser una sala hospitalaria, mostrando una vía intravenosa en su brazo.

Por el momento, Omar Montes no ha explicado qué problema de salud le ha llevado hasta el hospital, ni ha dado detalles sobre si se trata de algo puntual o de una dolencia que requiera seguimiento. Tampoco ha trascendido ningún parte médico ni información por parte de su equipo. El artista se ha limitado a mostrar cómo se encontraba en ese momento y a expresar, con su habitual espontaneidad, el malestar que estaba atravesando.

La preocupación de sus seguidores no ha tardado en hacerse evidente. Omar cuenta con cerca de dos millones de seguidores en Instagram, una comunidad a la que acostumbra a hacer partícipe tanto de sus proyectos profesionales como de algunos momentos de su vida cotidiana. En esta ocasión, ha sido precisamente una de esas publicaciones la que ha generado inquietud entre quienes siguen habitualmente sus pasos.

El episodio llega, además, en un momento de gran actividad profesional para el cantante de Pan Bendito. Como ocurre con muchos artistas, los meses de verano concentran buena parte de su agenda de conciertos, y Omar Montes tiene por delante numerosas actuaciones dentro de su gira. En las últimas semanas ha ido compartiendo en sus redes sociales imágenes de sus desplazamientos, sus actuaciones y los momentos previos y posteriores a cada cita musical. Su paso por Gijón era, precisamente, una de esas fechas destacadas del calendario estival. El cantante se subió al escenario ante una playa de Poniente abarrotada y ofreció un concierto con algunos de sus temas más conocidos. Apenas unas horas después, su imagen cambiaba por completo: de los focos y el escenario a una butaca de hospital y una vía intravenosa en el brazo.

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La situación se produce también después de unos meses especialmente intensos en el plano personal. Omar Montes se convirtió el pasado otoño en padre de su segundo hijo, Ismael, y en los últimos meses su nombre ha estado en el centro de la actualidad por diferentes cuestiones relacionadas con su vida privada. Entre ellas, el testimonio de Rocío Muñoz Martín, quien aseguró estar embarazada y señaló al cantante como padre del bebé que espera. La polémica ha provocado distintos cruces de declaraciones y pronunciamientos públicos durante el verano. Ahora, sin embargo, el foco vuelve a estar sobre el estado de salud de Omar Montes. El artista no ha querido entrar en detalles sobre las causas que le han llevado hasta el hospital y, por el momento, todo se limita a las imágenes que él mismo ha compartido.