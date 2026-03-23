La faceta de empresario de Omar Montes: rey de los kebabs y de las inversiones

Para toda España, Omar Montes se ha convertido en uno de los cantantes de mayor éxito de nuestro país, algo que ha conseguido después de triunfar en el mundo del boxeo, donde llegó a ser campeón de España en varias ocasiones. Su carrera musical despegó a la par que su nombre comenzaba a sonar en programas y revistas del corazón gracias a su noviazgo con Isa Pantoja, lo que le llevó a programas como GH VIP y Supervivientes, donde amasó una gran fortuna. Repasamos las grandes inversiones del cantante de Carabanchel, que comenzó a ganar dinero como portero de discoteca y ahora es un importante empresario que maneja millones de euros, llegando a crear su propia cadena de restaurantes, como está haciendo con sus locales de kebab.

Para muchos, Omar Montes era un auténtico desconocido hasta que Isabel Pantoja comenzó a hablar mal de él y mostrarse muy preocupada por el noviazgo que mantenía con Isa P. Pero aquel muchacho que presume de ser de Pan Bendito ha cambiado por completo y ahora es uno de los reyes de la música urbana, aunque también en otras facetas. La más conocida es la reciente inauguración de Orijin Kebab, que se puede visitar en el Centro Comercial Madrid Río 2, en el madrileño distrito de Carabanchel. Allí cuenta con un local, pero el sueño de Omar es crear una cadena de restaurantes, por lo que no hay que descartar que se siga ampliando en los próximos meses.

La inauguración de este restaurante se produjo el pasado mes de diciembre de 2025, contando con una legión de influencers y amigos famosos del cantante. Lola Lolita, RoRo y numerosos creadores de contenido ya han pasado por allí para gritar a los cuatro vientos que es el mejor kebab que se han comido en su vida.

En cambio, en un vistazo a las reseñas en redes sociales, muchas de las críticas llegan por los «altos precios» de los platos y la sensación de no estar tomando un plato tan gourmet como se había prometido. Pese a que se ha vendido como una experiencia única y con ingredientes de gran calidad, los locales son exactamente iguales a los de cualquier otra cadena de fast food. Por tanto, el cantante ha conseguido elevar el nivel de un local de kebab de barrio e igualarlo a cualquier hamburguesería de las que se pueden visitar en cualquier ciudad o pueblo.

Omar Montes y sus operaciones inmobiliarias

Mientras no hay todavía cuentas de la empresa de kebabs —habrá que esperar a que cierre su primer año fiscal—, sí que se saben datos de Montes Inversiones Inmobiliarias S.L. Esta empresa es con la que el cantante ha adquirido una enorme propiedad en una de las urbanizaciones más lujosas de Boadilla del Monte, localidad en la que viven numerosos famosos a las afueras de Madrid.

Esta empresa tiene como administrador único a Omar Ismael Montes y, según el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), se dedica a «la compra, venta e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas».

Mientras en su cadena de restaurantes no figura Omar como administrador (lo hace un abogado con despacho en Madrid y Málaga), sí lo hace en su empresa inmobiliaria. Eso sí, ambas tienen como sede social un despacho de abogados situado en pleno centro de Madrid, a escasos metros del Teatro Real y de la Plaza Mayor de la capital. Se trata de algo muy común en el mundo de las empresas, para evitar así poner como domicilio social la vivienda del propietario, guardando la intimidad del famoso en cuestión.