No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 25 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 422 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, dadas las circunstancias, a Rafael no le queda otra opción que preocuparse, y mucho, por la salud de Rosalía. Todo ello mientras Leonor no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar una advertencia concreta a su hermana.

¿En qué consiste, exactamente? Que no se fíe de nadie, bajo ningún concepto. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo don Hernando no duda un solo segundo en convocar a todos a una tensa reunión. De hecho, Dámaso protagoniza una provocación que hace estallar, como nunca antes, a José Luis. Hasta tal punto que este se arma de valor a la hora de retarle a un duelo. ¿Se va a derramar sangre en Valle Salvaje, después de todo lo ocurrido?

¿Qué sucede en el capítulo 423 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 26 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Rosalía y Leonor unen fuerzas, hasta tal punto que logran sonsacar información a una Pepa que está profundamente entusiasmada con sus nuevas amigas. ¡Consiguen algo que parecía imposible!

En palacio, don Hernando aprovecha la ocasión que se le ha presentado para lanzar un consejo a Enriqueta. ¿En qué consiste, exactamente? Que no apriete más las tuercas a José Luis si no quiere que todo estalle por los aires. Luisa, por su parte, se arma de valor para jugar su última carta. ¿Será demasiado tarde para descubrir la verdad, a pesar de las posibles consecuencias? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.