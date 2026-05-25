No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país y que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 22 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 421 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera, fueron testigos de cómo Rosalía se arma de valor a la hora de aprovechar una salida de Rafael, y todo con la firme intención de poder estar junto a su hija. Dámaso, por su parte, se ha reunido con las parteras para comunicarles que existe un cambio de planes con el bebé. Un nuevo movimiento que podría llegar a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Braulio se arma de valor a la hora de dar un toque de atención a su madre, a quien reprocha su pasividad. Enriqueta está más que decidida a plantearse ante José Luis, sin tener la más mínima idea de cuáles serán las consecuencias de su desafío. Lo que es un hecho es que ese paso va a dar mucho de qué hablar, en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 422 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 25 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Rafael no puede evitar preocuparse muchísimo por la salud de Rosalía. Todo ello mientras Leonor ha dado el importantísimo paso de advertir a su hermana que no se fíe de nadie, bajo ningún concepto.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia van a tener la oportunidad de ver cómo don Hernando convoca a todos a una tensa reunión. Y todo hasta que una provocación de Dámaso ha acabado por hacer estallar a José Luis. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en retarle a un duelo. ¿Se derramará sangre en Valle Salvaje? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.