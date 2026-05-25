Un yacimiento murciano revela el mayor y más antiguo esqueleto de lince ibérico: 60 huesos de un millón de años

Las excavaciones en el yacimiento de Quibas, situado en el municipio de Abanilla, han sacado a la luz un hallazgo histórico que redefine la cronología de nuestra fauna más emblemática.

Investigadores del IPHES-CERCA han recuperado un esqueleto parcial de lince ibérico con un millón de años de antigüedad. Este descubrimiento supone el registro más completo de este felino en todo el Pleistoceno inferior europeo.

Hallan en Murcia el registro fósil de lince ibérico más completo del Pleistoceno inferior

La campaña arqueológica que dirigen los miembros del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) ha superado todas las expectativas iniciales en el enclave de Quibas.

El equipo técnico ha identificado un conjunto de 60 piezas óseas que conforman el esqueleto parcial de un mismo individuo de lince ibérico. Entre los restos localizados destacan elementos anatómicos fundamentales como caninos, fémures, radios, cúbitos y diversas vértebras que presentan un estado de conservación excepcional.

Pedro Piñero, investigador postdoctoral del programa María de Maeztu en el IPHES-CERCA, y codirector de la excavación junto a Jordi Agustí, confirma en declaraciones recogidas por el Museo de la Evolución Humana, que este hallazgo permite aclarar definitivamente la compleja historia evolutiva de esta especie protegida.

Hasta la fecha, los científicos carecían de un registro tan exhaustivo y antiguo en la península ibérica para estudiar la transición de los felinos endémicos. El trabajo de campo, desarrollado durante la primera quincena de mayo, ha contado con la participación de expertos de la Universidad de Granada, el CENIEH y la Universidad de Murcia.

¿Por qué el yacimiento de Quibas es clave para entender la evolución de este felino?

La importancia de este descubrimiento reside en la singularidad geológica del terreno murciano. Quibas constituye un enclave de origen kárstico único en Europa gracias a su antigüedad, con depósitos que abarcan una cronología de entre 1,2 y 1 millón de años.

Es el único yacimiento del continente que presenta una sucesión de niveles con vertebrados continentales que cubren este período específico del Pleistoceno inferior.

Esta continuidad temporal ofrece a los científicos una oportunidad sin precedentes para reconstruir los cambios faunísticos y climáticos que afectarán a la región.

Los datos obtenidos en Abanilla sirven para contextualizar el entorno ambiental donde habitaron las primeras poblaciones humanas de Europa. De este modo, el equipo investigador establece comparaciones directas con otros yacimientos contemporáneos de gran relevancia internacional como Atapuerca, en Burgos, o los enclaves de Orce, en Granada.

Descubrimientos adicionales en este yacimiento de Murcia: de cánidos africanos a macacos prehistóricos

La riqueza paleontológica de Quibas sigue asombrando a la comunidad científica internacional. Durante la última campaña, los paleontólogos han extraído más de un centenar de restos pertenecientes a grandes vertebrados, así como cientos de microvertebrados.

Un hallazgo de especial relevancia científica es el molar de un cánido hipercarnívoro, pariente del lobo actual y posible ancestro del licaón o perro salvaje africano.

La presencia de este carnívoro desconocido en el registro local amplía una lista que ya supera las 70 especies distintas identificadas en el lugar desde su descubrimiento en 1994.

El sedimento analizado en el laboratorio también ha revelado restos de rinocerontes, macacos, caballos, tortugas y aves rapaces. Estos resultados se consolidan a la Región de Murcia como un antiguo refugio ecológico, un hecho que ya respaldó el hallazgo en 2019 del Ophisaurus manchenioi, un lagarto sin patas típico de climas tropicales.

Esta investigación cuenta con el respaldo institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Abanilla y la Fundación Palarq.