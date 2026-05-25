HazteOir pide al juez que impute a las hijas y la mujer de Zapatero por el cobro de comisiones

La asociación HazteOir ha pedido al juez José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, que cite como investigadas, por el cobro de comisiones, a las dos hijas y a la mujer del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya imputado desde el pasado martes en esta causa por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En un escrito remitido al juez, HazteOir solicita la imputación del entorno familiar más cercano de Zapatero, marcado en la investigación por el juez como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos».

La asociación argumenta que las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, «figuran como administradoras solidarias y socias de la mercantil Whathefav», entidad calificada en el auto en el que Calama imputó al ex presidente del Gobierno como «elemento finalista del entramado y centro de redistribución de flujos económicos de la red». Las hijas del militante socialista cobraron un total de 423.799 euros, procedentes de las empresas de la trama Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads.

Respecto a Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, HazteOir asegura que «figura como cotitular de la cuenta bancaria» a la que Análisis Relevante, empresa de un amigo del ex presidente «transfirió la suma de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025». Por tanto, afirman que «dicha posición la convierte en beneficiaria a título lucrativo de los fondos presuntamente obtenidos mediante actividad delictiva».

Por estos motivos, aprecian para las hijas de Zapatero presuntos delitos de blanqueo de capitales, receptación y cooperación necesaria en el delito de tráfico de influencias, mientras que para Espinosa, haber sido supuestamente beneficiaria a título lucrativo.

Por otro lado, HazteOir pide que se cite también como investigados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su ex asesor, Koldo García, ambos en prisión provisional por el denominado caso Koldo, debido a que «la cúpula de Plus Ultra organizó una estrategia específica para alcanzar» al que fuera secretario de Organización del PSOE.

Además, ha solicitado que se cite como investigados a casi una decena de integrantes del Consejo de Ministros en marzo de 2021, cuando se aprobó el rescate a la aerolínea. Entre ellos figuran Arancha González Laya, Pablo Iglesias, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias.

Zapatero, imputado

El juez Calama imputó la pasada semana a José Luis Rodríguez Zapatero por la presunta comisión de delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, en el marco del conocido como caso Plus Ultra. Las averiguaciones de la UDEF apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.

El instructor del caso atribuye a Zapatero la condición de «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales» y su «capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

El auto, de 85 páginas, describe una estructura «estable y jerarquizada» que lideraba Rodríguez Zapatero, y cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». La trama, según el escrito, habría usado «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» con el objetivo de «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».