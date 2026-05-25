Rafa Jódar – Kovacevic, en directo hoy: dónde ver, resultado y última hora del primer partido del español en Roland Garros 2026
Rafa Jódar se enfrenta al estadounidense en su debut en Roland Garros
El español juega su segundo 'Grand Slam' de la temporada
El look de Rafa Jódar en Roland Garros del que todo el mundo está hablando en España: «Espectacular»
Rafa Jódar comienza su primer Roland Garros, su segundo Grand Slam de la temporada, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. Después de caer en Roma ante Darderi, el tenista español vuelve con la motivación de ser una de las sorpresas que más lejos llegue en el torneo. El madrileño de 19 años parte como cabeza de serie siendo el número 27 del mundo y este lunes debutará en el ‘grande’ sobre tierra batida.
Jódar arrancará su andadura ante el estadounidense Kovacevic, número 94 del ranking de la ATP, al que se enfrentará por primera vez en su carrera. En caso de ganarle, se mediría al ganador del James Duckworth-Gabriel Diallo y ya en tercera ronda podría tener al estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito. A partir de ahí, su compatriota Alejandro Davidovich se estrenará ante el bosnio Damir Dzumhur o el checo Jiri Lehecka; son los cabezas de serie en unos posibles octavos.
En cuartos ya aparecería la amenaza de Alexander Zverev, finalista en 2024 y su cabeza de serie más alta, ya que Jannik Sinner va por la otra parte del cuadro. El italiano, gran favorito, empezará ante el invitado Clement Tabur y su camino hacia una nueva final y completar el Grand Slam no se antoja demasiado complicado, como sí le pasa al serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie, que, si supera al francés Giovanni Mpetshi Perricard, podría tener al brasileño Joao Fonseca, en tercera ronda y al noruego Casper Ruud en octavos. Martín Landaluce será el único que espere a un rival de la fase previa, mientras que Jaume Munar jugará contra el polaco Huber Hurkacz y Pablo Carreño ante el checo Jiri Lehecka. Un Roland Garros que, pese a no contar con Carlos Alcaraz, tiene sabor español y la aspiración de que uno de los nuestros dé la sorpresa en el campeonato.
6-1, 4-0
Muy sólido Jódar
Jódar continúa con paso firme en este partido y confirma su segunda rotura en el segundo set. No da la sensación de que sea su debut en un Grand Slam. Está jugando a un nivel altísimo. 4-0 para él.
6-1, 3-0
Nuevo break del español
Se queda en la red la derecha de Kovacevic y Jódar se apunta un nuevo break, el segundo en este set. 3-0 para él.
6-1, 2-0
Jódar confirma la rotura
Rafa gana su servicio y confirma el break. Comienza mandando el español en este segundo set por 2-0.
6-1, 1-0
Jódar arranca con break el segundo set
Rafa Jódar comienza rompiendo el servicio de Kovacevic en el segundo set. Lo hizo a las primeras de cambio, con 30-40, con una derecha desde su casa. Estaba muy esquinado el español tras un resto a la línea del norteamericano, pero el madrileño la clavó en el paralelo y se pone 1-0.
6-1
¡Set para Rafa Jódar!
Rafa Jódar gana el primer set sin complicación alguna. Tan solo ha perdido un juego del saque de Kovacevic. Tremendo lo del español. Le está sentando bien su primer día en Roland Garros.
5-1
Jódar no pisa el freno
Otro break de Rafa Jódar. Se puso 40-40, pero se equivoca Kovacevic y manda la bola fuera. No está nada fino hoy el rival del madrileño.
4-1
Rafa Jódar se recupera
Juego muy rápido del español. Se marcha Rafa Jódar en este primer set. Dominio absoluto.
3-1
Kovacevic recorta distancias
Gana el primer juego el estadounidense a Rafa Jódar. Se equivocó el español mandando un resto a la red.
3-0
Defiende Jódar la ventaja
Tercer juego seguido que gana Rafa Jódar. Está jugando bien Jódar con sus derechazos.
2-0
¡Break de Jódar!
Comienza bien Rafa Jódar. Primero ganó su servicio y luego un break al estadounidense.
¡Comienza el partido!
Arranca el debut de Rafa Jódar en Roland Garros
Segundo Grand Slam de Rafa Jódar
Hoy es un día muy especial para Rafa Jódar. Será su debut en Roland Garros y el segundo Grand Slam de la temporada. Un lunes muy especial para el tenista de 19 años.
Rafa Jódar ya tendría rival
Si Jódar gana este partido, se medirá en segunda ronda al australiano James Duckworth. Venció por 6-3, 4-1 y se vería las caras con el tenista español si vence ahora al estadounidense.
¡Bienvenidos!
¡Buenaaaas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del primer partido y debut de Rafa Jódar de Roland Garros ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. ¡Comenzamos!
6-1, 5-0
¡OTRO BREAK PARA JÓDAR!
Llega el tercer break del set para Rafa Jódar. Esta vez no pudo ser a la primera, pero sí a la segunda. El de Leganés no está dando opción a su rival en este primer partido en Roland Garros. 5-0 y sacará para ganar el segundo set.