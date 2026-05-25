Rafa Jódar – Kovacevic, en directo hoy: dónde ver, resultado y última hora del primer partido del español en Roland Garros 2026

Rafa Jódar comienza su primer Roland Garros, su segundo Grand Slam de la temporada, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. Después de caer en Roma ante Darderi, el tenista español vuelve con la motivación de ser una de las sorpresas que más lejos llegue en el torneo. El madrileño de 19 años parte como cabeza de serie siendo el número 27 del mundo y este lunes debutará en el ‘grande’ sobre tierra batida.

Jódar arrancará su andadura ante el estadounidense Kovacevic, número 94 del ranking de la ATP, al que se enfrentará por primera vez en su carrera. En caso de ganarle, se mediría al ganador del James Duckworth-Gabriel Diallo y ya en tercera ronda podría tener al estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito. A partir de ahí, su compatriota Alejandro Davidovich se estrenará ante el bosnio Damir Dzumhur o el checo Jiri Lehecka; son los cabezas de serie en unos posibles octavos.

En cuartos ya aparecería la amenaza de Alexander Zverev, finalista en 2024 y su cabeza de serie más alta, ya que Jannik Sinner va por la otra parte del cuadro. El italiano, gran favorito, empezará ante el invitado Clement Tabur y su camino hacia una nueva final y completar el Grand Slam no se antoja demasiado complicado, como sí le pasa al serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie, que, si supera al francés Giovanni Mpetshi Perricard, podría tener al brasileño Joao Fonseca, en tercera ronda y al noruego Casper Ruud en octavos. Martín Landaluce será el único que espere a un rival de la fase previa, mientras que Jaume Munar jugará contra el polaco Huber Hurkacz y Pablo Carreño ante el checo Jiri Lehecka. Un Roland Garros que, pese a no contar con Carlos Alcaraz, tiene sabor español y la aspiración de que uno de los nuestros dé la sorpresa en el campeonato.