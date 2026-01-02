Quién es Eric García: edad, cuánto cobra y dónde ha jugado

Tras el aterrizaje del nuevo año 2026, el campeonato nacional de Liga vuelve a las andadas con su jornada número 18, y donde el Rayo Vallecano-Getafe, en uno de los derbis de Madrid, darán el pistoletazo de salida a una nueva fecha que cerrará, por cierto, el Real Sociedad-Atlético de Madrid, que se disputará este próximo domingo 4 de enero a partir de las 21:00 horas. En dicho fin de semana también se disputará un Real Madrid-Betis, fijado para el propio día 3 a las 16:15 horas, y un Espanyol-FC Barcelona, el partido de la jornada que se jugará este sábado a las 21:00 horas, y donde precisamente estará presente nuestro próximo protagonista: Eric García.

Cuántos años tiene Eric García

Eric García, de 24 años de edad, ha arrancado de cuajo todas las dudas que se habían creado en torno a su figura en su última temporada con el club blaugrana. El jugador nacido en Martorell, Barcelona, volvió a la Ciudad Condal tras su cesión al Girona, donde realizó grandes actuaciones, con ciertos interrogatorios acerca de sus funciones como futbolista del Barça. Sin embargo, todo quedó en una simple anécdota después de convertirse en una de las principales piezas de Hansi Flick y uno de los futbolistas más utilizados a lo largo del año, con un total de 2.104 minutos disputados, lo que se resumen en 45 encuentros en todas las competiciones (29 Liga, 9 Champions League, 6 Copa del Rey y 1 en Supercopa de España).

Cuánto dinero gana Eric García

El central español, actualmente, se encuentra en una escala salarial media en el FC Barcelona, muy lejos de las grandes estrellas de la primera plantilla, como es el caso de Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, Lamine Yamal o Raphinha, entre otros, que superar los más de 10 millones de euros brutos como ficha anual. En el caso del defensor, cobra un total de 8 kilos ‘limpios’ por temporada, solo superando a Joan García, con 6, Ansu Fati y Fermín López, con 4, Cubarsí, Balde o Casadó, que se encuentran cobrando alrededor del 1,5 millones de euros.

Últim partit de l’any i última victòria per acabar líders aquest 2025! Temps per carregar piles i valorar la feina feta. Gràcies a tots pel suport i bones festes a tothom! #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/jEU16WVj4y — Eric Garcia Martret (@ericgm3) December 21, 2025

En qué equipos ha jugado Eric García

Desde muy temprana edad, Eric García se hizo un hueco en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde creció tanto a nivel profesional como personalmente. Tras sus increíbles actuaciones en la Ciudad Condal, el Manchester City puso sus ojos en él, en un futbolista que había deslumbrado en categoría cadete y que decidió cambiar de aires para unirse a las inferiores del conjunto ‘citizen’. Tras cuatro temporadas en tierras inglesas, volvió a Barcelona para unirse a la primera plantilla a coste cero, pero no terminó de hacerse un hueco en sus primeras dos temporadas. Por ello, decidió salir cedido al Girona durante una campaña, y donde fue partícipe de un equipo de leyenda a las órdenes de Míchel, con el que fue capaz de clasificar al conjunto catalán para su primera participación en la UEFA Champions League. Esa gran temporada hizo que se quedara un año después en la disciplina blaugrana a las órdenes de Xavi Hernández, primero, y Hansi Flick, entrenador con el que se ha ganado un puesto merecido en la disciplina del Barça.

Eric y su polémica con Vinicius: «Tú el año que viene, Balón de Oro»

Eric García y Vinícius Jr tuvieron sus más y sus menos durante el pasado 19 de marzo del 2022. El central español le lanzó el siguiente comentario al brasileño, tal y como pudieron captar las cámaras de Movistar Plus+: «Tú, el año que viene Balón de Oro… sí, a por el Balón de Oro». El central español, tras la victoria por 0-4 del Barça al Real Madrid, explicó su rifirrafe con el futbolista madridista y aseguró que le dijo esas palabras por un «comentario» que Vini le había dicho previamente: «Era una jugada nuestra defensiva. Hubo un comentario que él me dijo y yo le respondí y la cámara justamente me grabó…. pero bueno, al final es un lance del partido que queda totalmente ahí y obviamente, Vinicius es un grandísimo jugador y ya está. Charlas de estas hay miles. Estás en caliente con la tensión y la emoción de esos momentos y son cosas que pasan».