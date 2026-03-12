La fórmula de la Federación para encontrar otro Alcaraz: «Tenemos que invertir en nuestra pirámide»

Vive Carlos Alcaraz instalado en éxito en lo que va de 2026. Cuenta todos sus partidos jugados por victorias (16-0) y sus torneos -Open de Australia y Doha- por conquistas. Por el mismo camino transcurre su aventura en Indian Wells, ya posado en los cuartos de final. No transita igual de sano el tenis español, partido y dos por una brecha que apenas deja cuatro raquetas nacionales en los 100 primeros puestos del ranking ATP. La mencionada de Carlitos y las de Davidovich, Munar y Bautista. La de Jódar roza unirse, mientras que la de Landaluce todavía debe remar algo más.

Estas dos últimas son las dos promesas más reales del tenis patrio. «La gente está mal acostumbrada porque en España hemos tenido no sé cuántos jugadores top 100, pero ser un jugador top 100 es como si te toca la lotería. Tenemos que trabajarlo y tiene que ser la base de ayudas a los que empiezan. Sin esas ayudas es muy complicado en un deporte tan caro como el tenis que se juega en todas las partes del mundo. Los que piensan que después de Alcaraz no hay más es que no entienden de tenis», asegura Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de tenis a OKDIARIO.

El jerarca pone el foco en la pirámide del tenis español, con torneos desde la base hasta la élite, como herramienta para hallar más Carlos Alcaraz. «Nosotros tenemos un presupuesto más limitado y no es sencillo competir así. Pero invertimos muy bien en la base. Tenemos torneos Europe a partir de los 12 años y a esa edad ya juegan torneos internacionales. Tenemos el mayor número de torneos internacionales ITF Sub 18, después ITF M15 y M25 y los Challengers. Hemos pasado de 2 Challengers a 14 o 15 que tenemos este año», añade.

La Federación ha firmado recientemente una alianza estratégica para los próximos tres años con Generali con el fin de invertir en el tenis español del futuro. «Tenemos dos días de inversión. Por un lado, las becas directas que se dan a los jugadores. A Carlitos Alcaraz le hemos dado la cifra más grande, pues cuando era juvenil le ayudamos con la máxima ayuda que hemos dado en la historia de la Federación. Y, por otro, las wildcards que damos en los torneos que se hacen en España también. Es otra ayuda para todos porque a todos no podemos darles beca porque son muchos jugadores y becamos a los que podemos. Las invitaciones son una de las principales ayudas para jugar grandes torneos sin salir de España», explica a este medio.

Compite la Federación Española y su presupuesto limitado con otros entes, como el francés, estadounidense, inglés y australiano, cuyos presupuestos alcanzan los 400 millones de euros. Díaz Román se aferra al pasado para creer en un futuro próspero. «Nosotros siempre tenemos referentes y siempre van a surgir jugadores jóvenes. Tenemos a Mérida, Jódar, Landaluce y otros que vienen detrás. Tener referentes es lo que hace llenar las escuelas de tenis y ahí estamos en máximos históricos», zanja el mandamás del tenis español.