Llorca sigue eliminado impuestos: ahora fulmina el de Transmisiones para la ganadería extensiva

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dado un paso más en la estrategia de eliminar impuestos a los valencianos para poner fin al conocido como infierno fiscal de Sánchez. En esa línea, este jueves ha anunciado la eliminación del de Transmisiones Patrimoniales para las explotaciones de ganado extensivo.

La medida va acompañada de más ayudas al sector y de una reducción de la burocracia. Y todo ello, en su conjunto, está contenido en la Estrategia Valenciana para el fomento de la ganadería extensiva 2026-2030 que, también este jueves, ha presentado Juanfran Pérez Llorca en Massarrojos, en Valencia, junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Esa estrategia incluye, por ejemplo, la promoción de la calidad y el consumo de los productos con este origen.

La Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva contempla esencialmente tres pilares, que son la gestión y competitividad, el territorio y el medio ambiente y la sociedad y el mercado. Y, sobre esos tres pilares, se desarrollan, a su vez, 11 líneas de actuación.

En materia de simplificación administrativa se incluyen la reducción de impuestos y burocracia, así como medidas para mejorar la Oficina Virtual Veterinaria, la introducción de más declaraciones responsables en los trámites administrativos, la flexibilización de las inspecciones y el refuerzo de personal en las oficinas comarcales agrarias.

En el acceso a recursos alimenticios, prevé facilitar pastos en montes públicos e impulsar el uso de la paja del arroz y productos de retirada de mercado. El eje de valorización del pastoreo contempla la reactivación de comisiones territoriales de pastos, apoyo a la trashumancia, flexibilización del pastoreo en espacios protegidos, ayudas al pastoreo para la prevención de incendios y refuerzo de la ganadería ecológica, entre otras.

También están previstas acciones para impulsar infraestructuras ganaderas, reforzar la comercialización de los productos ganaderos de la Comunidad Valenciana, promover la formación profesional ganadera en centros educativos y mejorar la competitividad mediante ayudas o el impulso a la digitalización y la robótica.

El pasado 27 de febrero, Juanfran Pérez Llorca amplió el ámbito de los niveles de renta para acceder a las deducciones sociales de carácter fiscal. Así, el nivel de renta individual para acogerse a esas deducciones se amplía de 32.000 a 60.000 euros. También podrán beneficiarse de esas deducciones las declaraciones conjuntas hasta 78.000 euros. En lugar de hasta 48.000 euros, como hasta ahora. La medida tiene carácter retroactivo, lo que implica que los gastos sociales sobre los que se realizarán las deducciones podrán deducirse ya en la declaración de renta que arranca en poco más de un mes, el próximo 8 de abril.

Antes, el 10 de febrero, Pérez Llorca anunció la supresión los impuestos de sucesiones y donaciones para facilitar la transmisión de las empresas familiares. Incluidas, entre estas, también las del ámbito agrícola, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding. De facto, se trata de una bonificación del gravamen hasta el 99% hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose, además, a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado.

Previamente, el Gobierno de Pérez Llorca aprobó una nueva deducción fiscal específica del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y específica, también, para el fomento de la práctica de la música, tal como había adelantado OKDIARIO. Con ello, la Comunidad Valenciana, que ya es la que mayor número de deducciones fiscales tiene en todo el Estado español, se convirtió también en la única autonomía de España en aplicar esta medida, que beneficia a quienes practican la actividad musical.