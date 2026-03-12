El alcalde de Almusafes expulsado del PSOE se querellará contra Diana Morant por llamarle «putero»

El alcalde de Almusafes (Valencia), Toni González, ha anunciado la interposición de una querella contra Diana Morant, secretaria general del PSOE valenciano y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, por lo que considera graves injurias y calumnias. El primer edil de Almusafes presentará la querella para «preservar su honor» y defenderse igualmente de lo que considera también una campaña de desprestigio que persigue acabar con su carrera política.

González efectúa previamente a la interposición de la citada querella una demanda de conciliación ante el Juzgado Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandía. De facto, esta es una acción previa a acudir al Tribunal Supremo, dada la condición de ministra de Diana Morant. Porque los delitos de injurias y calumnias son perseguibles solo a instancia de parte. Y, en el caso de las injurias, para poder sustanciar la denuncia, se necesita el paso previo de la demanda de conciliación, según las fuentes jurídicas consultadas.

Hay que recordar que la demanda de conciliación previa a la querella fue anunciada también por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, cuando este decidió emprender acciones legales, también contra la mencionada Diana Morant. En aquel caso, por los presuntos delitos de atentado contra el honor, injurias y calumnias por parte de la ministra contra la persona del citado conseller.

En concreto, González argumenta que Morant se dirigió a él en «diversos medios» llamándole «putero» y «acosador laboral y sexual», según Europa Press. González pide a Diana Morant que se retracte de sus manifestaciones y le reclama una indemnización de 50.000 euros.

El PSOE expulsó al alcalde de Almusafes (Valencia), Toni González, el pasado viernes, tal como entonces publicó OKDIARIO. El edil ya había sido suspendido cautelarmente de militancia el pasado diciembre tras hacerse públicas unas acusaciones por un supuesto acoso sexual y laboral.

La expulsión de Toni González se produjo apenas cuatro días después de que 300 militantes de la agrupación socialista de esa misma localidad estamparan su firma a favor del primer edil. El alcalde de Almusafes había tildado las denuncias contra él, de dos empleadas municipales, de falsas. A su juicio, eran fruto de una venganza contra su persona.

La expulsión de González, lejos de apaciguar los ánimos, ha agravado la situación. Hasta el punto de que el alcalde de Almusafes, que siempre ha defendido su inocencia, ha decidido interponer la querella antes citada, para lo que previamente establece la mencionada demanda de conciliación.