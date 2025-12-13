El número 2 del PSOE en Valencia deja el partido tras la denuncia de acoso sexual pero sigue como alcalde

El número dos del PSOE en Valencia, Toni González, ha dejado el partido tras la denuncia de acoso sexual, pero se mantiene como alcalde de Almussafes. Así lo ha anunciado un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo a por una denuncia por acoso sexual y otra por acoso laboral presentadas por una mujer que afirma que los hechos se produjeron en el Consistorio.

Con él, ya son cuatro los socialistas denunciados por acoso sexual en las últimas semanas. Los otros son José Tomé, presidente socialista de la Diputación de Lugo; Francisco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y Ferraz y uno de los candidatos a sustituir a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE; Antonio Navarro, líder del partido en Torremolinos.

El pasado jueves se registró una nueva denuncia interna en el PSOE. El partido no ha confirmado el nombre, pero a continuación, Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, anunció su renuncia.

El número dos del PSOE de Valencia ha difundido este sábado un comunicado en redes sociales informando de la decisión que ha tomado abandonando todos sus cargos orgánicos y reclamando su suspensión de la militancia del PSOE. No obstante, se agarra al sillón de regidor, en el que continuará «desde el Grupo Mixto Municipal», según ha anunciado.

Niega las acusaciones

En su comunicado, González indica respecto a la dimisión de todos sus cargos orgánicos del PSOE: «Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido, sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón».

El PSPV, por su parte, le ha exigido el acta de concejal y ha reclamado a la dirección federal del PSOE una gestora en el municipio.

En ampliación