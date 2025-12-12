No es la primera vez que la prensa extranjera se hace eco de los escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez, The Guardian destaca las cuatro denuncias por acoso sexual contra los dirigentes socialistas Paco Salazar, Antonio Navarro, José Tomé y Javier Izquierdo, retratando el falso «compromiso con el feminismo» del presidente.

El diario británico subraya la contradicción entre el compromiso declarado de Sánchez con la «igualdad» y la tardanza en la gestión de las denuncias internas por acoso sexual. Según recoge The Guardian, el PSOE reconoció que varias quejas habían sido «ignoradas» durante «cinco meses», atribuyendo parte de la demora a un «problema informático» en su sistema interno, que impidió que las denuncias fueran atendidas con la «rapidez necesaria».

Desde que asumió la presidencia en 2018, Sánchez había formado un gabinete compuesto con 11 mujeres y seis hombres, asegurando que su Ejecutivo reflejaba el «compromiso del partido con los cambios sociales y la igualdad». Ahora, siete años después, las recientes denuncias han puesto en duda gestión interna del PSOE.

Tanto el Partido Popular (PP), como Vox, han usado las denuncias y la inacción del PSOE como prueba de la «corrupción y la hipocresía del Gobierno». El miércoles, en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo, espetó a Sánchez: «Ahora todo el mundo puede ver que, a la hora de elegir entre el maltratador y el maltratado, estás con el maltratador. No parece un caso aislado; es tu forma de actuar siempre». Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de «inventar más tramas que Netflix».

Nueva dimisión en el PSOE

El actual secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, ha presentado este jueves su renuncia al cargo y su dimisión como senador por Valladolid después de que apareciera un cuarto caso de acoso sexual en el canal interno del Partido Socialista.

Tras las denuncias contra Francisco Salazar, contra el líder del partido en Torremolinos y contra el presidente de la Diputación de Lugo, este jueves se registraba una nueva denuncia interna. El partido no ha confirmado el nombre, pero, a continuación, Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, anunciaba su renuncia a través de las redes sociales.

«Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor. Siempre agradecido». Éste ha sido el mensaje con el que Izquierdo ha anunciado su renuncia.