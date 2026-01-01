Parece raro y los es: Canarias empieza 2026 con un tiempo inusual y en las islas no están preparados

Canarias empieza 2026 con un tiempo inusual en estos días en los que en las islas no están preparados. Un giro radical que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. En unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días en los que el tiempo será protagonista.

Ninguna parte del país se salva de un tiempo inusual en estas jornadas en las que todo puede pasar. Es momento de conocer en primera persona lo que puede acabar pasando en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Hasta una de las partes más cálidas del país puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es raro y lo parece este inicio de 2026

Este inicio de 2026 va a ser especialmente raro para un territorio en el que todo puede ser posible, con ciertas novedades que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Toda España se ha visto enfrentada a una situación del todo inesperada en estos días en los que realmente el tiempo puede acabar siendo una realidad. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de saber qué puede pasar en este inicio de 2026 en el que parecerá que el tiempo nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada. Con ciertas novedades que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que nos sumergirán en una estación atípica.

En casi toda España vamos a tener un cambio de tendencia que estará marcada por un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que para muchos son festivos.

No están preparados para el tiempo inusual que llega a las Canarias

Llega a las Canarias un tiempo inusual que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Tenemos por delante un tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo el tiempo se convertirá en protagonista.

Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa inesperada. Tal y como nos explican desde la AEMET y de El Tiempo: «A las pocas horas de tomar las uvas y dar la bienvenida al 2026, un frente frío asociado a Francis entrará por el oeste de las islas Canarias, dejado lluvias durante la madrugada en la isla de La Palma. A lo largo de la mañana del jueves las precipitaciones irán ganando terreno, llegando durante la mañana a El Hierro, La Gomera y el sur de Tenerife. Estas lluvias irán ganando intensidad con el paso de las horas, pudiendo ser localmente torrenciales y acompañadas por fuertes tormentas, lo que ha activado los avisos meteorológicos».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante la tarde las fuertes precipitaciones y tormentas llegarán a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. A su vez conforme el frente sigue su paso, las lluvias irán a menos en el resto de las islas Canarias. Estas precipitaciones no vendrán solas, también se esperan fuertes rachas de viento que podrán superar los 80 km/h en diferentes momentos del día. Se han activado los avisos de nivel naranja por fuertes vientos en regiones de La Palma. La jornada del viernes comenzaría con tormentas todavía en Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, estas abandonarán el archipiélago canario durante la mañana. A lo largo del día todavía podrá llover en la mayor parte de las islas, aunque de forma mucho menos intensa que el jueves».

Tal y como nos explican estos días: «El sábado las lluvias serán débiles e irán remitiendo en la mayoría de las islas Canarias. Sin embargo, durante la tarde podrán reactivarse. Esto ocurrirá especialmente en las islas del oeste como La Palma, donde podrán tenerse fuertes lluvias durante la noche del sábado. Durante el sábado continuarán las fuertes rachas de viento componente oeste, lo que podrá dejar un fuerte temporal en diferentes regiones del archipiélago.El domingo, aunque las lluvias podrán persistir buena parte de la jornada, estas serán débiles y afectarán principalmente al norte de islas como La Palma, Tenerife o Gran Canaria. A su vez, el viento irá a menos con el paso de las horas, sin esperase intensas rachas de viento. Además, la dirección irá rolando, hasta volver a tener una configuración de vientos alisios en la tarde del lunes».