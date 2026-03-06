La AEMET lo adelanta y pide que nos preparemos: una DANA llega hoy a estas zonas de España y hay avisos activos

Una DANA llega hoy a estas zonas de España y hay avisos activos ante lo que está por llegar, la AEMET lo adelanta y pide que nos preparemos. Es hora de empezar a pensar en este tipo de detalles que pueden acabar llegando a toda velocidad de tal forma que tendremos que estar pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de conocer lo que puede convertirse en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

La AEMET se adelanta y pide que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que, sin duda alguna marcarán el fin de semana. Una nueva DANA obliga a activar los avisos en estas zonas.

Nos debemos preparar lo pide la AEMET

La AEMET no duda en darnos una serie de advertencias que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a un fin de semana en el que necesitamos empezar a hacer ciertos planes de acuerdo con una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Marzo es un mes que tradicionalmente puede acabar siendo la antesala de algo más.

Marzo es un mes que tradicionalmente puede acabar siendo la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de lo que nos espera con un cielo que puede acabar siendo clave en estos días.

Nos debemos empezar a preparar para unos cambios que quizás acabarán generando algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de estos días. Parece que la primavera se ha convertido en un cambio de puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos detalles que pueden acabar siendo esenciales.

Estos son los avisos activos para la DANA que llega hoy

Llega hoy una DANA que puede cambiar por completo el panorama.

Tal y como nos explica la AEMET en su web: «Se mantendrá una situación de inestabilidad dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se prevén abundantes en el Cantábrico, el nordeste y en sus zonas aledañas. Con incertidumbre, estas precipitaciones pueden ser localmente fuertes en otras zonas del norte, cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho, y, sin descartar en el centro; en el área mediterránea podrán venir acompañadas de alguna tormenta ocasional. La cota de nieve se situará en torno a los 1100-1400 m, incluso de forma puntual a 900 m en el noroeste y tercio sur, con posibles acumulados significativos en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas y por encima de los 1600-1800 en el resto. Predominio de cielos nubosos en Canarias con precipitaciones que podrán ser abundantes en el norte de las islas montañosas.

Se esperan brumas y nieblas en entornos de montaña y zonas de sierra de los prelitorales y durante la mañana en Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, notablemente en el área cantábrica y la Ibérica norte; solo ascenderán ligeramente en el extremo oriental. En las temperaturas mínimas, predominio de los descensos en la mitad sureste peninsular y con pocos cambios en el resto, salvo algunos ascensos en la meseta Norte. En Baleares y en Canarias las temperaturas descenderán ligeramente. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones abundantes y localmente fuertes en el Cantábrico, el nordeste y posiblemente en zonas aledañas. Podrán darse chubascos fuertes en el cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho. Probables acumulaciones significativas de nieve en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas. Probables rachas de viento muy fuerte en el norte de Castilla y León, en el Estrecho y Alborán. Descenso notable de las máximas en el área cantábrica y la Ibérica norte. En el tercio oriental peninsular y Baleares, viento de componente sur y este; en el resto, de componente norte y oeste; moderado en los litorales y cuadrante noroeste, esperando en el resto viento flojo. Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el norte de Castilla y León, litoral de Galicia, Estrecho y Alborán. Alisio en Canarias, con posibles rachas muy fuertes».