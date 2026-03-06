El hachazo del Gobierno a los caseros: la nueva reforma que penaliza subir el alquiler al renovar

El Gobierno prepara una nueva maniobra para penalizar a los caseros que suban el alquiler en la renovación de un contrato de arrendamiento. El Ministerio de Hacienda y Vivienda estudia la reducción del 50% (incluso la eliminación) de la deducción en el IRPF, que podría afectar a miles de arrendadores en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las medidas que preparan Sánchez y compañía para los caseros que suban el alquiler.

Hace unos días los caseros se llevaron una gran noticia después de que el Congreso tumbara el decreto antidesahucios con el que se pretendía proteger a los inquiokupas, pero el Gobierno de Sánchez siempre está ahí para recordar a los caseros que son la parte débil dentro de un contrato de arrendamiento de una vivienda. Después de que Partido Popular, Vox y Junts hicieran fracasar el Real Decreto-ley 2/2026 (177 votos en contra, 172 a favor y 1 abstención), en el que el Gobierno de Sánchez incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, ahora Sánchez y compañía preparan una norma para penalizar a los caseros que suban el precio del alquiler.

Esto va de acuerdo con las últimas políticas intervencionistas que ha tomado el Ejecutivo con el objetivo de bajar el precio del alquiler. Como suele ser habitual en este Gobierno, con estas medidas, lejos de mejorar la situación, han empeorado hasta llegar a los máximos históricos en el precio del alquiler. Según informó Idealista, en lo que respecta al alquiler, el precio del metro cuadrado está en 15 euros, lo que supone un incremento del 0,6 con respecto al mes de enero y un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Quieren penalizar a los caseros que suban el alquiler

Con el objetivo de evitar esta escala de precios, ahora desde el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, estudian una nueva reforma para penalizar a los caseros que suban el contrato al renovar el contrato. Los caseros que mantengan el precio del alquiler podrán acceder a una bonificación del 100% en el IRPF, lo que significa que no pagarían impuestos por los rendimientos obtenidos con el contrato de arrendamiento.

Los que se dedican a subir el precio del alquiler a la hora de renovar el contrato sí que pueden sufrir una reducción de la deducción del 50% en el IRPF, e incluso se podría llegar a eliminar esta deducción. Según informa RTVE, desde una parte del Gobierno han dejado claro que la deducción no se eliminaría en ningún momento con el objetivo de favorecer el alquiler residencial a largo plazo frente a los contratos de los pisos turísticos, que son más cortos y van por temporada.

Según fuentes del Gobierno citadas por este medio, esta nueva penalización a los caseros que suban el alquiler al renovar el contrato va en la línea de «incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no». El Ejecutivo ahora tiene la tarea de introducir estos desincentivos para los caseros que suban el alquiler, ante la negativa de Sumar, que aboga por eliminar los incentivos para los propietarios de las viviendas que decidan poner su casa en alquiler.