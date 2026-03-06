Casi nadie lo sabe pero Antonio Resines cobra 2 pensiones y tú también lo puedes pedir si cumples estos requisitos

Antonio Resines, a sus 71 años, sigue ejerciendo como actor y por ello sigue en primera plana. En los últimos tiempos, este artista también se ha hecho viral tras hablar sobre las pensiones y mandar un mensaje poco optimista al sector más joven de la población. En una entrevista realizada hace dos meses también contó su situación actual, en la que combina la pensión de jubilación con trabajos por cuenta ajena. El actor también ha desvelado cómo se pueden cobrar dos pensiones a la vez en España en pleno año 2026.

Antonio Resines se hizo viral hace unos meses por un mensaje que mandó en televisión a los jóvenes que en su día se quejaron por los beneficios que tienen los jubilados hoy en día. «Queridos niños, yo cobro la pensión. Cobro una pensión que está compensada por haber sido autónomo y trabajador por cuenta ajena durante muchísimo tiempo. He pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos, como no puede ser de otra forma. Y yo cobro mi pensión porque he trabajado durante mucho tiempo y he ayudado a que vuestros padres y vosotros vayáis a colegios públicos, tengáis carreteras, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Ha quedado claro?», dijo el actor.

«O sea, que me venga a mí un idiota a decirme que lo de las pensiones… Otra cosa es que discutamos que el asunto de las pensiones se pueda mejorar. Sobre todo porque esto es ¡ah! Como a ellos no les va a llegar, según estos anormales, no hay que pagarlas, ¿pero qué dices, tío? ¿Y tus padres qué? Sus padres cobrarán las pensiones, ¿qué, son todos millonarios los padres también?», dijo en televisión Antonio Resines en unas palabras que revolucionaron internet.

Ahora, el actor también se ha convertido en tendencia después de hablar sobre su pensión de jubilación y también los casos de las personas que cobran dos pensiones, una fruto del régimen general y otra después de haber cotizado el mínimo por cuenta propia. Esto lo pronunció el artista en una entrevista concedida al popular podcast de YouTube La Pija y la Quinqui.

Antonio Resines y sus dos ‘pensiones’

«¿Eres un señor empresario?», le preguntaron a Antonio Resines, que dejó claro que en su día lo fue, pero ya no lo es. Sí respondió de forma afirmativa la cuestión sobre si estaba jubilado. «Yo cobré la jubilación», y a continuación hizo referencia al Estatuto del Artista, que es una ley aprobada en 2023 que permite a los profesionales de este gremio compatibilizar su pensión de jubilación con un empleo por cuenta ajena. Por ello, se puede decir que Resines cobra ahora dos ‘pensiones’ a la vez.

«Hemos conseguido una cosa que se llama el Estatuto del Artista, en el que todos los actores, directores, técnicos, toda la gente que tenga derecho a cobrar la jubilación lo puede hacer y trabajar por cuenta ajena», dijo, a la que dejó claro que: «Cobras la jubilación entera, pero no puedes ser autónomo: te tienen que contratar».

Al hilo de los trabajadores autónomos, también informó sobre los casos en los que los jubilados pueden cobrar dos pensiones por haber alcanzado el mínimo de 15 años cotizados en los dos regímenes. «No está mal compaginar ser autónomo con ser trabajador por cuenta ajena. Esto no se dice casi nunca, pero si cotizas 15 años como autónomo y otros 15 como trabajador por cuenta ajena, tienes derecho a cobrar dos pensiones con un máximo», afirmó y en tono de humor se dirigió a los entrevistados. «A lo que no vais a llegar es a las otras pensiones, eso seguro», dijo.