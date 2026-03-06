El Real Madrid ha sondeado a Klopp

Si Álvaro Arbeloa falla, el club blanco tiene plan B. El Real Madrid ha sondeado a un Jürgen Klopp que está temporalmente retirado de los banquillos desde junio de 2024, cuando puso fin a su gloriosa etapa en el Liverpool. Poco después firmó un contrato como director deportivo de la marca Red Bull, un impedimento por el alto beneficio económico para retomar su carrera como entrenador, aunque en los últimos días se especula con una posible ruptura.

De ahí que el Real Madrid se haya interesado por Klopp para ser el técnico de la próxima temporada, sustituyendo a Álvaro Arbeloa tras el precipitado adiós de Xabi Alonso. Así lo ha adelantado este jueves Eduardo Inda en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones. «El que interesa ahora no está ejerciendo como entrenador. Se hizo una intentona hace meses y dijo que estaba a gusto. Ahora, de cara a la próxima temporada, se ha hecho otra intentona y ha dicho que podría estar interesado en entrenar al Real Madrid. Es un entrenador top. Si Arbeloa gana la Liga y la Champions el debate se acabó. Este entrenador estaría dispuesto a venir. Adoro a Alvaro Arbeloa y creo que sería aconsejable no darle por muerto, que el Real Madrid ha demostrado ser capaz de resucitar. El entrenador es Jürgen Klopp», dijo.

Recientemente, el grupo Red Bull aclaró la situación del germano en la empresa: «No tiene cláusula de rescisión. Klopp se siente como en casa con nosotros y ya ha aprendido muchísimo aquí. Ayudó mucho al equipo a dar el siguiente paso y encontró un equilibrio excepcional entre brindar apoyo sobre el terreno y dar a los clubes un respiro», declaró Oliver Mintzlaf, director global de la marca de bebidas energéticas.

«Jürgen Klopp fue el rey al fichar por nosotros sin coste alguno. Se siente como en casa con nosotros y ya ha aprendido muchísimo aquí. Su compromiso con nosotros es evidente», cerró. La situación de Arbeloa es delicada tras los últimos resultados. Y por eso el Real Madrid tiene en su agenda los nombres de varios candidatos que podrían ocupar su puesto en caso de que el salmantino no continuase la siguiente campaña.

El Real Madrid y la situación de Klopp

Klopp abandonó el Liverpool al final de la temporada 2023-24. La noticia fue un shock para el mundo del fútbol, pero el técnico tenía muy clara su decisión. «Me estoy quedando sin energía», anunció cuando sorprendió con su marcha de Anfield Road.

Desde hace unos meses, como parte del grupo Red Bull y, a pesar de que le han llegado propuestas y ha sonado para varios equipos, Jürgen sigue sin pisar los banquillos. Ahora a su puerta está llamando el tren de un Real Madrid que no pasa en muchas ocasiones a lo largo de la vida.