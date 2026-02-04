Deschamps suelta un palo velado a Xabi Alonso: «No te molestes, Mbappé no va a correr 11 km por partido»

Kylian Mbappé siempre es objeto de debate en el mundo del fútbol. Esta vez salió en su defensa Didier Deschamps, seleccionador francés. Uno de los entrenadores que mejor le conoce y que le sacó su máximo potencial para convertirle en la estrella de todo un país. Sin embargo, al futbolista siempre se le ha echado en cara una falta de compromiso colectivo. Un discurso que el entrenador abordó después de unos meses complicados por el mismo motivo.

«Esa es una opinión. Para mí no es así, aunque algunos corran menos que otros. Si quiere que corra un mínimo de 11 km, por partido, no se moleste, no lo hará. Os guste o no, los jóvenes le adoran. Muchos tenéis la imagen de un tío egoísta e individualista. Es cierto que un delantero debe serlo algunas veces, pero os puedo asegurar que dentro del vestuario se comporta como un capitán», contestó Deschamps en una tertulia junto con varios periodistas franceses. Incluso Guy Stéphan, su segundo, también remarcó qué es lo que ganan con Mbappé en el campo: «Kylian hace muchas carreras de alta intensidad cuando hace falta».

Un discurso que llega a raíz de las críticas que recibió él y alguno de sus compañeros en el Real Madrid durante la última etapa de Xabi Alonso. En varios partidos se vio una falta de sacrificio defensivo que hizo un equipo más débil atrás, provocando fallos defensivos y pinchazos que terminaron por provocar el cese del tolosarra.

Aunque el equipo no vive su mejor momento, Mbappé es el que sostiene al equipo. Sus actuaciones arriba están siendo más decisivas que nunca con ya 37 goles y cinco asistencias en 30 partidos. Números que lo hacen el máximo goleador del equipo y un líder que está evitando un incendio mayor en el Bernabéu. Kylian se ha echado el equipo a la espalda, pero la exigencia le sigue pidiendo más. Sin embargo, Deschamps tiene claro que él es la clave para que el Real Madrid vuelva a la cima por mucho que le señalen por no correr hacia atrás.