Mbappé y Carreras entrenan con normalidad antes del City; Bellingham sólo completó una parte

El Real Madrid completó en el Etihad Stadium el último entrenamiento previo al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions que enfrenta a los madridistas con el Manchester City. La principal novedad de la sesión fue ver a Mbappé siendo uno más que el resto de sus compañeros. El francés parece recuperado de la lesión que sufrió en la rodilla y que le llevó a perderse el partido de ida, mientras que su titularidad dependerá de las sensaciones que tenga.

También se ejercitaron junto al resto de sus compañeros Álvaro Carreras y Jude Bellingham. El primero ha mejorado mucho de la lesión que sufrió en el gemelo y podría ser de la partida, aunque Fran García parte con ventaja, mientras que la presencia del segundo en el once titular está totalmente descartada. De hecho, parece complicado incluso que tenga minutos a lo largo del encuentro.

Hay que recordar que para este encuentro Arbeloa tiene siete bajas por lesión. Y es que no podrá contar con Mendy, Rodrygo, Asencio, Militao, Ceballos y Alaba. El resto del equipo, donde había seis canteranos que están sumando mucho en este tramo de la temporada, se ejercitó con normalidad en el día previo a tener que afrontar un partido marcado por la ventaja que los madridistas lograron en el estadio Santiago Bernabéu.

La gestión de la ventaja

El Real Madrid llega al Etihad, donde ha jugado cuatro veces en los últimos años, con una ventaja de tres goles tras el partido de ida. Valverde, en una actuación de leyenda, firmó un hat-trick que puso a los blancos con un pie en los cuartos de final, pero ahora tienen que dar el siguiente paso y en el vestuario madridista no se fía absolutamente nadie.

«Vamos a sufrir como perros para estar en cuartos», aseguraban por Valdebebas en el día después al 3-0. Y es que el Real Madrid es plenamente consciente de que el Manchester City de Pep Guardiola lo intentará absolutamente todo para acceder a la siguiente ronda.