Emocionante: el vídeo que los jugadores del Real Madrid vieron horas antes de la final de la Decimoquinta

Uno de los momentos más esperados por los jugadores antes de un gran partido, como es la final de la Champions, es la charla previa a ese encuentro por parte del entrenador. Ahí el técnico da el once inicial y da las últimas órdenes, muchas de ellas motivacionales. Eso es lo que hizo Carlo Ancelotti en las horas previas al Real Madrid – Borussia Dortmund, final de la Champions del año 2024 en Londres.

En el documental En el corazón de la Decimoquinta, estrenado por el Real Madrid este lunes, se ve cómo Carlo Ancelotti da el once inicial frente a sus jugadores, da los últimos retoques tácticos a sus jugadores y, sobre todo, puso un vídeo motivacional. Frente a una gran pantalla, el entrenador italiano hizo a sus jugadores ver un vídeo muy emotivo.

Las imágenes fueron espectaculares. Mientras se escuchaban frases muy motivacionales, el vídeo empezó con fotos de los jugadores del Real Madrid cuando eran niños. Claramente quería Ancelotti que vieran que esos niños estaban ese día cumpliendo su sueño.

Tras ello, se pasó a repasar los momentos más espectaculares de esa temporada del Real Madrid, que había vivido momentos muy duros, muy intensos y muy especiales, sobre todo la eliminatoria de cuartos ante el Manchester City (con el épico pase en penaltis en el Etihad) o los dos goles de Joselu al Bayern en semifinales.

El vídeo motivó a unos jugadores que ya estaban enchufados, pero ejemplificó muy bien lo que se jugaban esos jugadores y la gran oportunidad que estaban viviendo. El Real Madrid ganó esa final ante el Borussia Dortmund en Wembley por 2-0, goles de Carvajal y Vinicius. Fue la Decimoquinta Copa de Europa, hasta ahora la última, de ahí el motivo por el que se haya ahora estrenado el docuemntal oficial de la victoria del equipo blanco en esa gran Champions.