El ritual de Bellingham antes de la final de la Decimoquinta: «La realidad es mayor que el sueño»

Jude Bellingham jugó su primera final de Champions League con el Real Madrid en 2024 ante el equipo del que había sido fichado por el club blanco, el Borussia Dortmund. El futbolista inglés, que hizo una temporada espectacular, culminó ese curso con una final de Copa de Europa inolvidable.

En el corazón de la Decimoquinta, el documental estrenado por el Real Madrid este lunes, Jude Bellingham cuenta a cámara su ritual antes de esa final, muy especial para él. «Hago lo mismo siempre en cada jornada, antes y después, muy fácil: (ver) Los Soprano y a veces música para mí es perfecto», cuenta Bellingham en español, idioma que habla en todo este extracto del documental. «Muchos jugadores tienen supersticiones, yo no», añade.

El inglés, en su primer año, en el Real Madrid se mostró «muy contento y muy feliz porque yo creo que ganamos» y recuerda que «esta temporada hemos tenido momentos difíciles, pero en general ha ido muy bien porque mis compañeros para mí son los mejores».

En un vídeo en el que se ve cómo Bellingham se prepara para esa gran final vistiéndose de traje para viajar con el Real Madrid a Londres (la final se disputó en Wembley), el inglés analiza a sus compañeros: «Son los mejores, no sólo son futbolistas, sino personas también, cariñosos, graciosos… es increíble jugar con ellos».

Bellingham destaca que «me gusta mucho Madrid y España», así como «la gente en este club, en este vestuario, todo el staff me encanta». «Es un sueño, es especial cuando la realidad es mayor que el sueño», continúa un Bellingham que después ganaría la primera Champions de su palmarés.