Así se impregnó Rüdiger del ‘ADN Real Madrid’: «Un año después lo entendí…»

Antonio Rüdiger se ha ganado ya al madridismo, pero antes fue rival varias veces del equipo blanco en la Copa de Europa. El central alemán, uno de los mejores del mundo, tiene una escena muy explicativa de lo que es el Real Madrid en los jugadores en el documental En el corazón de la Decimoquinta, estrenado por Real Madrid TV este lunes, el central alemán explica muy bien lo que sintió cuando se enfrentó al Real Madrid con otros equipos como la Roma o el Chelsea.

Especial hincapié hizo Rüdiger, en el hotel de la mañana previa al partido de ida de semifinales ante el Bayern de Múnich, al duelo que dos años antes había enfrentado al Real Madrid y al Chelsea en cuartos de Champions. El conjunto inglés marcó tres goles, pero no se clasificó.

En una charla con Modric y Bellingham, Rüdiger cuenta esa experiencia y cómo sentía que «el techo del estadio se caía». El famoso miedo escénico del Bernabéu lo vivió en sus carnes un Rüdiger que entonces lo sufría como rival. «¿Qué posibilidades hay de que metas tres goles en el Bernabéu y no pases la eliminatoria?», se preguntaba el hoy jugador del Real Madrid.

El alemán reconocía que «estábamos en shock, en shock» y tras preguntarle Bellingham cómo estaba el vestuario del Chelsea en ese momento, contestaba de forma muy clara: «Silencio sepulcral, nadie hablaba».

En este documental de En el corazón de la Decimoquinta, Rüdiger desvela que Kovacic -compañero entonces en el Chelsea, ex jugador del Real Madrid- me dijo «esto es el Real Madrid» y el alemán se quedó preguntado «cómo, cómo». «Un año después entendí el ADN Real Madrid», finaliza Rüdiger en esa charla informal con sus compañeros en el hotel en la mañana previa a la ida de semifinales de aquella Champions de 2024 en Múnich.