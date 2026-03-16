Ucrania vuelve a cerrarle la puerta a Lunin para la repesca de clasificación al Mundial

Ucrania le ha vuelto a cerrar la puerta a Lunin. Su selección no le ha convocado para la trascendental repesca que disputará en este parón ante Suecia para buscar su clasificación hacia el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. El portero ucraniano tampoco tiene minutos en el Real Madrid y está perdiendo una oportunidad de oro.

Lunin no juega con Ucrania desde el pasado mes de junio de 2025. Su selección juega en este parón un partido trascendental contra Suecia de repesca para intentar clasificar para el Mundial de este verano. Lo hará el próximo jueves 26 de marzo en Valencia, en el estadio del Levante (el Ciutat de Valencia).

Pero el portero del Real Madrid no podrá estar junto a sus compañeros en esta cita tan importante para su país. Y no es por lesión, es una decisión técnica. Lunin acumula ya casi un año sin ser llamado por Ucrania. Su ausencia en las convocatorias comienza a ser una realidad.

Su Eurocopa de 2024 en Alemania fue su gran cita con Ucrania, pero no le ha valido para asentarse en la selección ucraniana. Y es que los pocos minutos que disfruta en el Real Madrid no ayudan. Lunin vive a la sombra de Courtois. Este curso apenas ha sumado 270 entre todas las competiciones jugando tres partidos. Y su balance es muy negativo. Jugó un duelo de Champions contra el Olympiacos y encajó tres goles. También disputó dos partidos de Copa del Rey contra Talavera y Albacete. Encajó cinco dianas entre ambos encuentros y frente al cuadro manchego fue eliminado de la competición con una actuación muy pobre.

Convocatoria de Ucrania sin Lunin

Porteros: Anatoliy Trubin (Benfica), Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) & Ruslan Neshcheret (Dynamo Kyiv)

Defensas: Vitaliy Mykolenko (Everton), Illia Zabarnyi (PSG), Oleksandr Svatok (Austin FC), Maksym Talovierov (Stoke City), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplya (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv) & Bohdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr)

Centrocampistas: Yehor Yarmolyuk (Brentford), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Viktor Tsyhankov (Girona), Heorhiy Sudakov (Benfica), Oleksandr Zubkov (Trabzonspor), Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Pikhalyonok (Dynamo Kyiv), Nazar Voloshyn (Dynamo Kyiv), Oleksiy Hutsulyak (Polissya Zhytomyr), Borys Krushynskyi (Polissya Zhytomyr) & Ivan Kalyuzhnyi (Metalist 1925)

Delanteros: Vladyslav Vanat (Girona), Roman Yaremchuk (Lyon) & Matviy Ponomarenko (Dynamo Kyiv)